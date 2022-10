Enrico Cantù Assicurazioni riceve il riconoscimento “Miglior esperienza cliente 2022/23”

Si sa: il rapporto con il Cliente è il centro gravitazionale di ogni attività professionale.

Elemento cardine e fondante della nostra attività, da cui scaturisce la grande responsabilità che abbiamo verso i nostri Clienti, è la relazione che stringiamo con loro. Trasparenza, autenticità, fiducia sono i pilastri di una relazione che funzioni. A questo dedichiamo il nostro impegno quotidiano: PERSONE CHE LAVORANO PER ALTRE PERSONE. Con la capacità umana, oltre che professionale, di costruire rapporti e relazioni di fiducia, che possano essere mantenute nel tempo.

Il primo passo, che riteniamo fondamentale, è la conoscenza del cliente. Un altro è la comunicazione attiva con il Cliente: è importante per lui/lei sapere di confrontarsi con un Professionista e non solo nel momento dell’effettivo bisogno ma lungo tutto l’arco della propria vita, nella quale eventi, imprevisti, nuovi progetti, generano nuove esigenze di protezione e tutela. Per questo motivo abbiamo ideato A.Bi.To®, il software grazie al quale siamo in grado di analizzare accuratamente la situazione dei nostri Clienti e di quantificarne le eventuali scoperture per la definizione di un piano lavori condiviso e volto alla più completa serenità del Cliente stesso.

“Miglior Esperienza Cliente 2022/23” è il riconoscimento che viene attribuito alle Agenzie che dimostrano la migliore capacità di mantenere una relazione distintiva e di qualità con i propri Clienti in relazione a tre diversi pilastri:

La soddisfazione del Cliente, rilevata con il programma T-NPS. Il programma è uno dei pilastri per una compagnia che basa il suo lavoro e la sua strategia sulle recensioni e sulla centralità del cliente. Il suo scopo è quello di comprendere meglio l’esperienza del cliente nel momento di contatto e di interazione con l’azienda (acquisto, sinistri, rinnovi, assistenza). Il Cliente è tenuto a rispondere a due semplici domande: Raccomanderesti la nostra Agenzia a parenti, amici? Perché?

L' attivazione digitale nei processi di vendita , Si calcola il numero di soluzioni acquistate in forma digitale nell'ottica di favorire la consultazione immediata di tutta la documentazione da parte del cliente, di velocizzare il processo di acquisto e gestione del contratto e, ultimo ma non ultimo, di salvaguardare l'ambiente azzerando l'utilizzo di carta.

Il profilo digitale del Cliente, rilevato dal numero di Clienti iscritti ad Area Clienti, lo spazio riservato a tutti i Clienti Privati e Business di Generali Italia. Un unico ambiente in cui consultare e gestire i documenti, le polizze, gli eventuali sinistri e le nostre comunicazioni.

Nella nostra Azienda ascoltare il Cliente, capire i suoi bisogni e avere a disposizione soluzioni e prodotti adeguati alle sue esigenze è la priorità! Ed un sentito ringraziamento va ai nostri Clienti che ce lo riconoscono: grazie!