Entra in una casa disabitata a Caronno Pertusella, 22enne arrestato per tentato furto

I vicini sentono i rumori nella casa disabitata, chiamano i Carabinieri e fanno arrestare un giovane di 22 anni, entrato per rubare. I fatti sono avvenuti a Caronno Pertusella nella tarda serata di ieri, mercoledì, e a finire in manette è un giovane libico, irregolare in Italia e senza fissa dimora. Il ragazzo, dopo aver forzato le persiane di un’abitazione non abitata da tempo, è entrato all’interno e ha iniziato a frugare nei cassetti e negli armadi ma i rumori provocati devono aver fatto alzare le antenne ai residenti delle case intorno.

Quando i Carabinieri della stazione Cislago sono arrivati lo hanno trovato ancora all’interno e lo hanno arrestato. Questa mattina, difeso dall’avvocato Domenico Costantino, è comparso davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio Giulia Pulcina per la direttissima e ha dichiarato di essere entrato perchè cercava un posto dove passare la notte. Il 22enne ha scelto di patteggiare una pena ad 1 anno e 4 mesi, pena sospesa, ed è stato subito liberato.