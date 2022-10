Tutto esaurito a Parola di Donna per “Feeling science”: l’anteprima di Varese sarà replicata al Lac di Lugano

E’ ormai tutto esaurito per la pièce più originale del già molto interessante cartellone di Parola di Donna 2022: “Feeling Science” interessante esperimento teatrale che porta la firma di due nomi noti nel mondo del teatro come quello di Angela Dematté nel concept e di Andrea Chiodi (con Simona Gonella) alla regia ma che in realtà nasce all’interno del mondo scientifico, essendo stato pensato all’interno del JRC SciArt project con i contributi scientifici alla drammaturgia di Adriaan Eeckels e Caterina Benincasa.

Lo spettacolo, previsto per venerdì 21 ottobre al Teatro Santuccio, in collaborazione con JRC (Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea) di Ispra, affronta la complessità del rapporto tra scienza e arte con un testo originale, concepito e interpretato grazie all’aiuto di alcune scienziate di tutta Europa che si mettono in gioco recitando se stesse (I loro nomi sono Joanna Bartnicka, Alba Bernini, Isabella Cerutti, Sandra Coecke, Rosanna Di Gioia, Agnes Hegedus, Matina Halkia, Naouma Kourti e Nicole Ostlaender) e con la partecipazione di Franca Maria De Monti.

Un’idea sperimentale che ha visto uno straordinario successo già in sede di prenotazione, tanto da riempire completamente il Santuccio. Così, prima ancora della sua prima rappresentazione, lo spettacolo ha già “conquistato” una seconda data, al di là del confine: verrà presentato infatti lunedì primo dicembre al LAC di Lugano, dove le prenotazioni sono già iniziate.

Per chi vuole seguire la rassegna parola di Donna, non resta che prenotarsi al prossimo spettacolo, che è per mercoledì 26 ottobre in salone Estense. Si intitola “Margherita Hack, una stella infinita” e racconta la vita della importante scienziata