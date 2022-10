Esordio da titolare in Champions League per Matteo Gabbia, giovane difensore di Fagnano Olona

Esordio da titolare in Champions League per Matteo Gabbia, difensore del Milan classe 1999 originario di Fagnano Olona, formatosi nelle giovanili rossonere ed ex studente del Liceo Pantani di Busto Arsizio.

Una buona partita la sua, in un match sfortunato per il Milan che ha perso 0-2 contro il Chelsea a San Siro, punteggio penalizzante per la squadra milanese, con qualche decisione dubbia presa dall’arbitro tedesco Siebert, prima fra tutte il rigore con espulsione di Tomori al 18′ del primo tempo.

Per Gabbia un’ammonizione nella prima frazione (anche quella dubbia) che non ha condizionato la prestazione del giovane milanista, bravo negli anticipi, di testa e in marcatura su Aubameyang (ex rossonero che frequenta la nostra provincia) e a reggere il reparto difensivo con la squadra in inferiorità numerica.