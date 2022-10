Eventi per bambini nel weekend del 14, 15 e 16 ottobre tra Varese e provincia

Quello tra il 14 e il 16 ottobre sarà un fine settimana asciutto con temperature miti: l’ideale per una passeggiata nei boschi con tutta la famiglia a raccogliere castagne, proposte anche da numerose castagnate organizzate in diverse piazze. E poi feste d’autunno, spettacoli, giochi e laboratori di Pace e meraviglia. Domenica si celebra infatti la seconda Giornata della Meraviglia, con diversi appuntamenti in provincia e in tutta Italia.

EVENTI

VARESE – In Piazza con il Clown Pimpa per la seconda edizione della “Giornata della Meraviglia”, dedicata a grandi e piccini, Domenica 16 ottobre dalle 10 alle 17, tra Piazza San Vittore e il Parco Gioia di Villa Mylius, una serie di iniziative e spettacoli animeranno la giornata per accompagnare la raccolta fondi per il progetto “Una Meraviglia di Scuola” – Scopri di più

CAPOLAGO (VARESE) – Capolago partecipa alla Giornata della meraviglia con un pomeriggio di eventi per famiglie dalle ore 14.30 all’oratorio di Capolago. In programma spettacoli, giochi, laboratori e musica dal vivo con tributo a Rino Gaetano – L’iniziativa

FAGNANO OLONA – La festa d’autunno arriva a Calipolis. In valle Olona, nello spazio dei Calimali torna la Festa d’Autunno, con laboratori, intrattenimento, punto ristoro e castagnata dal mattino e poi spazio alla Giornata della Meraviglia – Qui e qui tutto il programma

BESOZZO – La Giornata della Meraviglia è anche a Besozzo, con laboratori portatori di Pace, Appuntamento domenica 16 ottobre alle ore 14.30 negli spazi dell’ex Copertificio Sonnino con giochi, laboratori e spettacoli portatori di solidarietà – Scopri i dettagli

ANGERA – Rinviata settimana scorsa per il maltempo, domenica AgriVarese arriva sul lungolago di Angera domenica con Fattoria degli animali, laboratori al Museo Diffuso e tante novità, anche per i bambini – La manifestazione

VARESE – Il Teatro Apollonio di Varese invita i più piccoli ad una giornata di animazione e laboratori. Sabato 15 ottobre, dalle 16, appuntamento gratuito per i bambini con spettacolo, laboratorio e una merenda per tutti – L’iniziativa

MONVALLE – Tempo di castagne a Monvalle che per la giornata di domenica 16 ottobre, dalle 15, vi aspetta per una castagnata. L’articolo

STRESA – Domenica 16 in occasione della tradizionale castagnata in Piazza Marconi a cura dell’Associazione Amici dei Pompieri di Stresa Castagne c’è Pompieropoli per i più piccoli – Leggi qui

GIOCHI E LABORATORI

RANCO – Dalla filastrocca alla creazione di un libro pop-up a forma di Luna: si intitola La luna di Kiev il laboratorio gratuito di manualità creativa ispirato a Gianni Rodari ospitato dalla sala consiliare di Ranco sabato 15 ottobre dalle 10.15– Come partecipare

TRAVEDONA MONATE – Il primo incontro con Teatro insieme è in programma per sabato 15 ottobre alle 16 nella palestrina della scuola elementare. Si tratta di un laboratorio teatrale gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni – Tutte le informazioni

GEMONIO – La Giornata della Meraviglia raddoppia al Museo Bodini: oltre all’inaugurazione della mostra fotografica Scatti di meraviglia sabato, con il Claun Il Pimpa, domenica 16 il museo ospita un laboratorio gratuito per bambini a tema – Scopri di più

SESTO CALENDE – Anche Sesto Calende si accende per la Giornata della Meraviglia domenica 16 ottobre. Appuntamento al Centro Studi Angelo dell’Acqua dove saranno organizzati iniziative e laboratori per bambini, famiglie e adulti dedicati alla sensibilizzazione delle zone di guerra – Il programma

TRADATE: Alla scoperta delle stelle e dei pianeti all’Eco Planetario, aspettando Halloween. Il centro didattico scientifico organizza una serie di appuntamenti per prepararsi alla “notte più spaventosa dell’anno” alla scoperta della volta celeste tra storie di fantasmi, streghe e zucche. Partecipazione dedicata a viaggiatori tra i 6 e i 10 anni domenica 16 ottobre – I dettagli

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Secondo appuntamento con Generazione Giovani, la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli organizzato dall’associazione Verba Manent. Sabato pomeriggio sul palco della Cooperativa di Biumo e Belforte c’è La vera storia di Fortunello di e con Marina De Juli, seguita da merenda con l’attrice Clarissa Pari. Partecipazione gratuita – L’evento

VARESE – A spasso indietro nel tempo con lo spettacolo “Dinosaur Show” Domenica al Cinema teatro Nuovo di viale dei Mille con doppia replica alle 11 e alle 16.30. Sul palco attori e otto dinosauri – Leggi qui

GAZZADA SCHIANNO – Alla biblioteca di Gazzada Schianno riparte “Raccontami una storia”, Primo appuntamento sabato 15 ottobre alle ore 10.30 in sala polivalente per bambini tra i 4 e i 7 anni. Protagonista un piccolo scoiattolo alle prese con l’arrivo dell’autunno – I dettagli

BRUNELLO – In occasione del Weekend in rosa in Valbossa, sabato 15 ottobre alle ore 16 nel salone polivalente di via dei Pree 2 a Brunello c’è lo spettacolo per bambini Magico Arty. Ingresso a offerta libera – Qui tutto il programma

ANGERA – Alla “Kapannina” letture animate per i più piccoli tutti i sabati a partire dalle ore 16 lo spazio culturale di via Verdi ospita ad Angera i piccoli dagli 0 ai 6 anni per un’ora di lettura animata ad alta voce. Primo appuntamento domani, sabato 8, con la Pimpa – Scopri l’iniziativa

APPUNTAMENTI IN NATURA

CASSANO MAGNAGO – Nella mattinata di sabato 15 ottobre c’è “PuliAMO l’Oasi Boza”, la prima delle mattine ecologiche di Alfa. Il progetto “L’Acqua siAMO noi!” arriva a Cassano Magnago per occuparsi di un luogo simbolo della tutela ambientale – Scopri di più

AZZATE-CAZZAGO-BODIO LOMNAGO – La “bibliobici” domenica semina libri sulle sponde del lago di Varese. Tre punti di fermata per la simpatica iniziativa che porta la biblioteca “en plein air” – L’iniziativa

GITE

OASI ZEGNA – Un’idea per una gita autunnale fuori porta? All’Oasi Zegna è il momento del Foliage. Gli alberi si tingono dei colori caldi dell’autunno e questo è uno dei periodi migliori per visitare quest’area immersa nella natura. L’articolo

LAVENO MOMBELLO – La bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi. L’articolo con i dettagli

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

LAGO MAGGIORE – Come organizzare una gita in battello sul Lago Maggiore tra castelli, giardini fioriti e atmosfere caratteristiche – I dettagli

MAMMA E PAPA’

TRADATE – “Conosci Billy Blue?”: un forum su cyberbullismo al Liceo Curie di Tradate venerdì 14 ottobre alle ore 18 – in presenza o a distanza – aperto a tutti i genitori – Come fare per partecipare

SOLBIATE CON CAGNO – Lezioni di sogni con Paolo Crepet alla Sagra della Patata di Solbiate con Cagno. Durante l’incontro a partecipazione gratuita con lo psichiatra sociologo e scrittore sabato 15 ottobre alle 21.30 animazione per bambini con giochi e laboratori – Leggi qui

VARESE – “Il cortile” organizza un percorso per genitori separati articolato su Sei appuntamenti, il venerdì sera a partire dal 14 ottobre fino al 27 novembre, per affrontare i problemi e i temi relativi alla separazione e al divorzio. Partecipazione libera e gratuita – Leggi qui

