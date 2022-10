Eventi per bambini nel weekend del 21, 22 e 23 ottobre tra Varese e provincia

Caldarroste e zucche, in questo weekend autunnale, ma anche tanti spettacoli e giochi da sperimentare, condividere o barattare in questo fine settimana uggioso. Si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma degli eventi previsti all’aperto.

EVENTI

CASTELSEPRIO – Il mercatino del baratto per i bambini torna a Castelseprio con la terza edizione “Piccoli imprenditori crescono”, la manifestazione nata per dare una seconda vita a giochi, libri e oggetti per bambini sarà domenica 23 ottobre – L’articolo

CUGGIONO – VERBANIA – Sabato a Villa Annoni c’è la “festa d’autunno”, con mercatino dell’usato, merenda per tutti, passeggiate guidate nel parco, laboratorio ecologico per bambini, letture sceniche e una cena autunnale proposta da Associazione Clorofilla – L’iniziativa

CUNARDO – Zucca e castagne alla Baita del Fondista di Cunardo. L’evento è organizzato dalla Scuola Materna di Bedero Valcuvia, in collaborazione con I Tencitt di Cunardo – Il programma

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Doppio appuntamento con Generazione Giovani domenica 23 ottobre alla coop di viale Belforte per il laboratorio teatrale gratuito diretto da Marina De Juli: alle 15 per i bambini, alle 17 per adulti e ragazzi – L’iniziativa

UBOLDO – Al Parco dei Mughetti un laboratorio per costruire una mangiatoia per uccelli domenica per i bambini dai 6 ai 13 anni e le loro famiglie – Leggi di più

BRUSIMPIANO – Il progetto “Chi semina libri” arriva al Belvedere di Brusimpiano domenica. Nel pomeriggio giochi e letture per i bambini con la cooperativa Vedogiovane e il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini – Scopri di più

TRADATE: Alla scoperta delle stelle e dei pianeti all’Eco Planetario, aspettando Halloween. Il centro didattico scientifico organizza una serie di appuntamenti per prepararsi alla “notte più spaventosa dell’anno” alla scoperta della volta celeste tra storie di fantasmi, streghe e zucche. Partecipazione dedicata a viaggiatori tra i 6 e i 10 anni domenica 23 ottobre – I dettagli

BUSTO ARSIZIO – Confermati i laboratori di animazione musicale all’aperto che si terranno presso il parchetto di piazza principessa Mafalda sabato 22 ottobre per il progetto “Insieme + a Busto è più bello” – L’articolo

MALNATE – È partito in settimana “New Start by Art“, un progetto ricco di corsi e laboratori gratuiti per ragazzi dai 10 ai 17 anni – Scopri il programma

STORIE E SPETTACOLI

BISUSCHIO – Al via la stagione teatrale per famiglie a cura di Intrecci Teatrali

“All’altezza dei sogni”, promossa e curata dalla compagnia Intrecci Teatrali. Il primo appuntamento è per domenica 23 ottobre al teatro San Giorgio con I musicanti di Brema – Tutto il programma

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Il brutto anatroccolo domenica pomeriggio apre la nona edizione di Bim Bum Bam, la rassegna di teatro per ragazzi a cura di Progetto Zattera Teatro. Ingresso gratuito – Lo spettacolo

VARESE – Otto film d’animazione per la nuova edizione di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie proposta da Filmstudio90. Domenica 23 ottobre c’è “Peter va sulla Luna” – La rassegna

CARDANO AL CAMPO – I volontari di Nati per leggere daranno voce alle pagine di tantissime storie per i Piccoli Lettori Forti sabato 22 ottobre in due appuntamenti: alle ore 10 per i più piccoli da 0 a 3 anni, e alle ore 11 per i bambini da 3 a 6 anni. Prenotazione obbligatoria contattando la Biblioteca di Cardano al Campo al 0331 266238 – I dettagli

LONATE POZZOLO – La Biblioteca comunale di Lonate Pozzolo “N.H. Gian Domenico Oltrona Visconti” riprende sabato 22 ottobre gli incontri per i #piccolilettoriforti, curati delle volontarie di Nati per Leggere per promuovere la lettura in famiglia già a partire dalla più tenera età. Due gli appuntamenti della mattinata: alle ore 10 per i bimbi da 0 a 3 anni e alle ore 11 per i bimbi dai 3 ai 6 anni – Qui tutte le info

ANGERA – Alla “Kapannina” letture animate per i più piccoli tutti i sabati a partire dalle ore 16 lo spazio culturale di via Verdi ospita ad Angera i piccoli dagli 0 ai 6 anni per un’ora di lettura animata ad alta voce. Primo appuntamento domani, sabato 8, con la Pimpa – Scopri l’iniziativa

GITE

FAGNANO OLONA – Passeggiata in Valle Olona sabato lungo la via Francisca per diventare piccoli pellegrini con Alfa fino ai Calimali, dove ad attendere bambini e famiglie ci saranno letture e merenda per tutti – L’iniziativa

OASI ZEGNA – Un’idea per una gita autunnale fuori porta? All’Oasi Zegna è il momento del Foliage. Gli alberi si tingono dei colori caldi dell’autunno e questo è uno dei periodi migliori per visitare quest’area immersa nella natura. L’articolo

LAVENO MOMBELLO – La bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi. L’articolo con i dettagli

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

LAGO MAGGIORE – Come organizzare una gita in battello sul Lago Maggiore tra castelli, giardini fioriti e atmosfere caratteristiche – I dettagli

MAMMA E PAPA’

VARESE – “Il cortile” organizza un percorso per genitori separati articolato su Sei appuntamenti, il venerdì sera a partire dal 14 ottobre fino al 27 novembre, per affrontare i problemi e i temi relativi alla separazione e al divorzio. Partecipazione libera e gratuita – Leggi qui

INDUNO OLONA – Il progetto FA.RE. attiva un altro percorso formativo per le famiglie interessate all’accoglienza. Iscrizioni aperte fino al 31 ottobre – L’articolo

