Eventi per bambini nel weekend del 7, 8 e 9 ottobre tra Varese e provincia

Aperto dalle Pulciniadi di Varese venerdì mattina, questo fine settimana di ottobre riserva alle famiglie con bambini tanti spettacoli, spunti ed esplorazioni per divertirsi insieme. Oltre a quattro eventi speciali in occasione di F@mu, la giornata nazionale delle famiglie al Museo.

EVENTI

VARESE – Domenica in Piazza De Salvo c’è l’inaugurazione di Tempesta la nuova grande installazione che grandi e piccini possono completare nel corso della festa che chiude YakAround. Appuntamento dalle ore 11.30 fino alle 19 con momenti conviviali, spettacoli e un laboratorio all’aperto per completare la nuova installazione – L’evento

ANGERA – AgriVarese arriva sul lungolago di Angera domenica con Fattoria degli animali, laboratori al Museo Diffuso e tante novità, anche per i bambini – La manifestazione

VARESE – Domenica di giochi e divertimento a Varese con “Un sorriso per il Ponte!”. Appuntamento ai Giardini Estensi domenica 9 ottobre. È la tredicesima edizione organizzata dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso per raccogliere fondi da destinare all’ospedale pediatrico. – TUTTO IL PROGRAMMA

VARESE – In occasione della Varese City Run anche gare non competitive, pulciniadi dei bambini di 5 anni e un torneo di calcio under 12. Non mancherà lo street food. Tutte le informazioni

BRINZIO – Sabato e domenica secondo fine settimana con la castagnata organizzata dal Gruppo Alpini con menù ricco e dedicato ai sapori del territorio – il programma

CASTELLO CABIAGLIO – Festa d’autunno a Castello Cabiaglio: una domenica di mercato che celebra l’autunno prealpino tra colori, sapori, incontri, condivisioni, tutto in stile solidale e responsabile – I dettagli

GOLASECCA – Castagne e vin brulé a Golasecca: domenica 9 Ottobre in Piazza dalle ore 12.30 sarà possibile pranzare insieme con specialità autunnali. Musica e mostra di pittura. – TUTTO IL PROGRAMMA

CASORATE SEMPIONE – “Il nido del villaggio in festa” è il titolo della giornata di condivisione di sabato 8 ottobre 2022, che celebra i dieci anni di Nido Insieme – Leggi qui

TRADATE – Ultimo appuntamento domenica 9 ottobre i Viaggi per piccoli astronauti all’Ecoplanetario del Parco Pineta. Il viaggio in programma, nel tempo e nello Spazio, si intitola “Esploriamo il sistema solare” – Scopri di più

CAZZAGO BRABBIA – Sarà inaugurato domenica mattina con una festa conviviale il nuovo Giardino diffuso a cura della scuola primaria Pascoli in cui coltivare “Emozioni e meraviglia”.

GIOCHI E LABORATORI

CAIRATE – Sabato 8 Cairate si tinge di blu con la manifestazione “Cairate in Blu – Autismo: Comprendere e Agire”. Tantissimi i laboratori, le attività e gli incontri in programma per tutta la famiglia –Scopri di più

GALLARATE – Si intitola Colori Mobili la speciale visita guidata con laboratorio proposta dal MaGa in occasione di F@mu domenica 9 ottobre dalle 15.30 alle 17. Partecipazione gratuita per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni – Tutti i dettagli

CASTIGLIONE OLONA – “Diversi ma uguali” è il titolo della XII edizione di F@mu. Per l’occasione il Museo la Collegiate propone il percorso Mister Quadrato e la Banda Rettangoli, adatto a bambini da 5 a 10 anni – Qui tutti i dettagli

ANGERA – Gli animali si raccontano: racconti e laboratori al MABA di Angera in occasione di F@mu domenica 9 ottobre alle ore 15. Attività per i bambini dai 4 ai 12 anni. Visita guidata gratuita per i genitori – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Pezzi unici: tessuti da osservare e creare in due laboratori al Museo del tessile in occasione di F@mu, la giornata nazionale delle famiglie al museo. Domenica 9 ottobre, alle ore 15 per i bambini tra 5 e 8 anni, alle 16,30 per i ragazzi tra 9 e 13 anni – L’evento

SARONNO – Secondo appuntamento venerdì sera con Gli enigmi di Saronno: gioco a squadre per famiglie proposto da Koiné e Parco del Lura. “I ladri di statue” (ritrovo alle 20.30 in via Portici ang. via Padre Monti) è il titolo della sfida di questa serata per conoscere la città e i suoi segreti divertendosi. Per bambini e ragazzi dai 10 anni – Tutto il programma

STORIE E SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Pollicino Pop apre la stagione per bambini del Teatro Sociale di Busto Arsizio. Lo spettacolo sarà portato in scena dalla compagnia Teatro invito Ultimaluna domenica 9 ottobre alle ore 17. Adatto a famiglie e bambini dai 3 anni – Scopri i dettagli

BESOZZO – L’Amministrazione Comunale di Besozzo organizza domenica 9 ottobre alle ore 15.30 un pomeriggio di musica e racconti al Torrino di Bogno in via Masserano. Un’occasione per valorizzare e riscoprire il parco pubblico situato in una zona panoramica della frazione di Bogno. – TUTTO IL PROGRAMMA

VARESE – Otto film d’animazione per la nuova edizione di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie proposta da Filmstudio90. Domenica 9 ottobre c’è un tributo al maestro giapponese del genere, Hayao Miyazaki di cui viene proposto il film cult il cui protagonista è diventato simbolo stesso dello studio Ghibli: Il mio vicino Totoro – La rassegna

MARCHIROLO – Un giorno con la nonna: la proposta di Nati per leggere e Biblioteca di Marchirolo per sabato 1 ottobre alle 10.30 per i #piccolilettoriforti pronti a scoprire il mondo con Mollan e la sua nonna, in una grande avventura quotidiana – L’iniziativa

LIBRI – Ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Questa volta propone libri da leggere in famiglia, per ridere e per festeggiare i nonni tra immagini, parole, tesori e incredibili stranezze – Scopri di più

GITE

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPA’

MALNATE – La città inaugura un nuovo “baby pit-stop” e contestualmente proporne un incontro sull’allattamento al seno venerdì 7 ottobre alla sala consiliare di via De Mohr, in occasione della settimana mondiale dell’allattamento – L’iniziativa

Cosa fare nel weekend – Tra feste contadine, castagnate e sport per tutti i gusti è in arrivo il fine settimana – Tutti gli eventi del weekend