Eventi per bambini tra weekend e ponte del 28, 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre tra Varese e provincia

Con le scuole chiuse lunedì 31 ottobre, per i bambini questo sarà un fine settimana lungo cinque giorni, ricco di eventi e feste a tema Halloween per imparare ad affrontare ed esorcizzare le paure. In programma anche appuntamenti in natura, mercatini del baratto e spettacoli per divertirsi in famiglia, genitori e figli insieme.

EVENTI

VARESE – Il Borducan di Varese si trasforma in una piccola Hogwarts. Tutte le informazioni

VARESE – Sulle magiche ali del Sacro Monte: un pomeriggio tra favole e rapaci a partire dalle 13.30 al Camponovo per un viaggio alla scoperta dei rapaci notturni da osservare poi in volo per le vie del borgo. Alle 15 fiabe e musica per bambini – Tutte le info

OGGIONA CON SANTO STEFANO – La Pinetina è il luogo perfetto per ospitare la prima Festa di Halloween promossa dalla Pro Loco. Il Villaggio del mistero allestito dalla Pro Loco aprirà domenica 30 ottobre dalle ore 14 alle 18.30 con banco gastronomico, truccabimbi e lettere da brivido – L’iniziativa

CUNARDO – Zucca e castagne alla Baita del Fondista di Cunardo. L’evento è organizzato dalla Scuola Materna di Bedero Valcuvia, in collaborazione con I Tencitt di Cunardo – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – La più grande festa della provincia di Halloween è a Cassano Magnago. Lunedi 31ottobre dalle ore 19.30 ritorna il grande evento dedicato alla notte più tenebrosa dell’anno – Tutte le informazioni

LOMBARDIA – Halloween nei beni Fai della Lombardia. Da sabato 29 a lunedì 31 ottobre a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, al Monastero di Torba a Gornate Olona, a Villa e Collezione Panza a Varese e a Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo – Tutte le informazioni

CASTELSEPRIO – Rinviato per pioggia settimana scorsa, si svolgerà domenica 30 ottobre la terza edizione del mercatino del baratto “Piccoli imprenditori crescono”, manifestazione nata per dare una seconda vita a giochi, libri e oggetti per bambini – L’articolo

BESANO – Pedalando sulle strade di Besano nel ricordo di Giorgia, sabato 29 ottobre. La pedalata è aperta a tutti e il ricavato della manifestazione servirà a sostenere i progetti della Fondazione Ascoli per i bambini del reparto di onco-ematologia pediatrica – L’articolo

CASTIGLIONE OLONA – Ad Halloween il Castello di Monteruzzo si trasforma in un “Castello da paura” in collaborazione con l’Associazione Amici di Castiglione e l’Associazione Genitori In Branda onlus – L’evento

FAGNANO OLONA – C’è il “Percorso di paura” all’Approdo Calipolis con spettacoli e sorprese ad animare la serata del 31 ottobre nello spazio gestito dall’associazione dei Calimali – Leggi qui

MARNATE: Camminata notturna di educazione ambientale senza paura per i più piccoli assieme alla Gev venerdì sera e l’indomani mattina pulizia dei boschi – Leggi di più

VARESE – Halloween conquista via San Martino a Varese con due pomeriggi di mostri e magia: spettacoli di bolle di sapone, magia e mangiafuoco sabato 29 ottobre e poi Truccamostri per tutti nel pomeriggio di lunedì 31 ottobre – L’evento

GIOCHI, INDAGINI, ESPLORAZIONI

INARZO – Due giorni da paura per Halloween in Palude Brabbia con due esplorazioni adatte a tutta la famiglia nella natura dell’Oasi Lipu al calar della sera nei pomeriggi di domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre, risolvendo gli enigmi di una favola itinerante – L’iniziativa

SARONNO – LOMAZZO – OLGIATE COMASCO – Quattro indagini misteriose da portare a termine ad Halloween nella Valle del Torrente Lura dal 28 al 31 ottobre, un evento ogni sera per sfidare la paura e giocare a indagare sul misterioso rapimento di un antiquario – Qui tutto il programma

TRADATE – Sabato sera alle 19 all’Eco Planetario si gioca con “L’enigma del teschio”, senza paura, per svelare i misteri del cielo a partire da un’immagine sfocata – Il gioco

LABORATORI

SOMMA LOMBARDO – Dolcetto o voletto? Per Halloween a Volandia si decolla con streghe spettri e mostriciattoli. Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre alle ore 11, 15e 17 tutti i bambini potranno gratuitamente partecipare all’attività di animazione. E i bambini mascherati entrano con biglietto d’ingresso ridotto a 2 euro – Leggi qui

TRADATE: Alla scoperta delle stelle e dei pianeti all’Eco Planetario, aspettando Halloween. Il centro didattico scientifico organizza una serie di appuntamenti per prepararsi alla “notte più spaventosa dell’anno” alla scoperta della volta celeste tra storie di fantasmi, streghe e zucche. Partecipazione dedicata a viaggiatori tra i 6 e i 10 anni domenica 30 ottobre – I dettagli

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Appuntamento alle cascine di Ville Colombo sabato pomeriggio per festeggiare Halloween con un laboratorio pratico di intaglio delle zucche e di costruzione di mascherine per bambini da 3 a 6 anni – Come partecipare

MALNATE – Sabato 29 ottobre ore 10.30 appuntamento con “Letture mostruose” e laboratorio creativo a tema al Museo di scienze naturali Realini – L’iniziativa

INDUNO OLONA – In biblioteca stanno per arrivare i Manomostri, e saranno i bambini a costruirli insieme nei saloni della biblioteca con un doppio laboratorio di Halloween a cura di Nadia Chiesa – La locandina

SAMARATE – doppio appuntamento di Halloween in Biblioteca sabato 29 ottobre: tra fantasmi e mostri, cosa bollirà in pentola? Alle ore 10 Lettura e Laboratorio creativo per bambini di 4-7 anni e a seguire, alle ore ore 11 “Streghe, Fantasmi e Misfatti” per bambini tra 8 e 11 anni, alla scoperta del teatro di Shakespeare con Macbeth – Scopri di più

MALNATE – È partito in settimana “New Start by Art“, un progetto ricco di corsi e laboratori gratuiti per ragazzi dai 10 ai 17 anni – Scopri il programma

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Otto film d’animazione per la nuova edizione di CinemaKids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie proposta da Filmstudio90. Domenica 30 ottobre c’è “Taddeo l’esploratore e la tavola si smeraldo” – La rassegna

BUSTO ARSIZIO – Speciale Halloween Party lunedì sera al Teatro Sociale di Busto con lo spettacolo di burattini Meneghino e lo spiritello del castello di Tremerello. In più premi e buffet. Gli spettatori sono invitai a presentarsi mascherati. Per info e prenotazioni: info-arcadinoe@libero.it oppure 349 3281029 – La locandina

BUSTO ARSIZIO – Venerdì pomeriggio la Sala Monaco della biblioteca ospita Letture Spaurose per bambini e bambine dai 3 ai 7 anni – L’iniziativa

VARESE – Tanti eventi per bambini e famiglie alla Libreria degli Asinelli con presentazioni e incontri con gli autori. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato 29 ottobre il Bibliobus, il furgoncino adibito a biblioteca itinerante, farà tappa come ogni sabato presso il mercato centrale di Busto Arsizio per un Halloween al mercato: dalle 10 alle 12.30 letture a tema Halloween per bambini – L’evento

TRADATE – Mi leggi una storia… di paura? Letture per bambini da 3 a 6 anni con Pietro e Silvia venerdì 28 ottobre alle ore 16:30 in Biblioteca Frera – Leggi qui

VENEGONO SUPERIORE – In biblioteca arrivano venerdì pomeriggio alle 16.30 arrivano “Mostri & Co!“: appuntamento in biblioteca con le letture di “Parole in viaggio” per bambini tra 4 e 8 anni. Evento gratuito su prenotazione – Come partecipare

ANGERA – Alla “Kapannina” letture animate per i più piccoli tutti i sabati a partire dalle ore 16 lo spazio culturale di via Verdi ospita ad Angera i piccoli dagli 0 ai 6 anni per un’ora di lettura animata ad alta voce. Primo appuntamento domani, sabato 8, con la Pimpa – Scopri l’iniziativa

GITE

OASI ZEGNA – Un’idea per una gita autunnale fuori porta? All’Oasi Zegna è il momento del Foliage. Gli alberi si tingono dei colori caldi dell’autunno e questo è uno dei periodi migliori per visitare quest’area immersa nella natura. L’articolo

LAVENO MOMBELLO – La bidonvia che collega il centro del paese con il Sasso del Ferro è aperta per la stagione: trasporto alla cima funzionante, ristorante e hotel aperti. Gli orari, come di consueto, cambiano in base ai mesi. L’articolo con i dettagli

Biandronno: aperti fino al 6 novembre museo e ristorante all’Isolino Virginia. Il servizio di navigazione da Biandronno propone un battello ogni ora > Tutte le informazioni per una bella gita “dietro casa”

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

LAGO MAGGIORE – Come organizzare una gita in battello sul Lago Maggiore tra castelli, giardini fioriti e atmosfere caratteristiche – I dettagli

MAMMA E PAPA’

AZZATE – Dalle Mamme in cerchio incontri gratuiti di psicomotricità per bambini tra 0 e 6 anni

Gli incontri saranno il sabato mattina alle ore 10 per i bimbi tra 0 e 3 anni e alle ore 11.15 per quelli di età compresa tra 3 e 6 anni – Come partecipare

VARESE – “Il cortile” organizza un percorso per genitori separati articolato su Sei appuntamenti, il venerdì sera a partire dal 14 ottobre fino al 27 novembre, per affrontare i problemi e i temi relativi alla separazione e al divorzio. Partecipazione libera e gratuita – Leggi qui

INDUNO OLONA – Il progetto FA.RE. attiva un altro percorso formativo per le famiglie interessate all’accoglienza. Iscrizioni aperte fino al 31 ottobre – L’articolo

Cosa fare nel weekend – È in arrivo un fine settimana lungo e pauroso che si prolunga fino ad Halloween. Cambia l'ora nella notte tra il 29 e 30 ottobre, ricordatevi di spostare la lancetta indietro