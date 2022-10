“Eventi in Jazz”: il trio Servillo-Girotto-Mangalavite omaggia Lucio Dalla nel Varesotto

Il terzo appuntamento della nuova stagione di “Eventi in Jazz”, la manifestazione organizzata dall’imprenditore discografico Mario Caccia, titolare dell’etichetta Abeat Records, e realizzata con il sostegno dei Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Gallarate è nel segno della grande musica e dei grandi musicisti.

Venerdì 14 ottobre, alle 21, il Teatro Sociale di Busto Arsizio ospiterà “L’anno che verrà – Canzoni di Lucio Dalla”, il nuovo progetto della collaudata formazione composta dagli argentini Javier Girotto (sax soprano e baritono), Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere, voce) e dal cantante Peppe Servillo. I tre presenteranno una rilettura personale, tra improvvisazione, jazz e recitazione, di alcuni dei brani più celebri dell’indimenticabile cantautore bolognese.

Servillo, Girotto e Mangalavite provengono da culture musicali diverse, ma tutti e tre hanno in comune la stessa straordinaria capacità interpretativa. Quest’anno, nel cartellone di “Eventi in Jazz”, vi sono sette appuntamenti con la musica di qualità in programma fino al 19 novembre. Figurano nomi di primo piano della scena italiana e artisti di fama internazionale, da Johnny O’Neal al Trio Bobo fino a Fabrizio Bosso, oltre ai big che si sono già esibiti finora.

Dopo i tre concerti di Busto Arsizio, “Eventi in Jazz” si sposterà a Castellanza per il quarto appuntamento della stagione: venerdì 4 novembre sul palco del Cinema Teatro Dante si esibirà il Bariville quartet, gruppo “made in Bari” composto da tre formidabili jazzisti pugliesi (Guido Di Leone alla chitarra, Bruno Montrone all’organo hammond e Mimmo Campanale alla batteria) e da Fabrizio Bosso. In scaletta, temi bop, grandi classici del jazz, un po’ di bossa e alcune composizioni originali. Riflettori puntati sempre a Castellanza, venerdì 11 novembre, per il ritorno di Johnny O’Neal e per il suo trio, formato da Josh Ginsburg al contrabbasso e Piero Alessi alla batteria. Per il penultimo appuntamento, venerdì 18 novembre, ancora al Cinema Teatro Dante di Castellanza, andrà in scena “L’arte del piano trio”, con il coinvolgimento di alcuni dei più apprezzati pianisti italiani (Enrico Intra, Guido Manusardi, Antonio Zambrini, Mario Rusca e Fabio Gorlier) che, oltre a proporre standard e composizioni originali, tributeranno un omaggio a Mina. Con loro sul palco ci saranno anche la cantante Andrea Celeste e alla sezione ritmica il contrabbassista Roberto Piccolo e ilbatterista Nicola Stranieri.

Cambio di location, infine, per l’evento di chiusura della stagione: il Teatro Condominio V. Gassman di Gallarate ospiterà, sabato 19 novembre, il concerto del Trio Bobo, il trio jazz-rock più famoso d’Italia, formato da tre autentici fuoriclasse dei rispettivi strumenti: il chitarrista Alessio Menconi e la sezione ritmica di Elio e le Storie Tese, ovvero Faso (basso) e Christian Meyer (batteria). Una formazione di grande impatto, dotata di un groove impressionante ma al tempo stesso anche di una raffinata eleganza, per una chiusura di “Eventi in Jazz”all’insegna del divertimento e della qualità.