Fagnano ha celebrato l’autunno e la giornata della Meraviglia con giochi e balli

Ieri, domenica 16 ottobre, all’approdo Calipolis di Fagnano Olona si sono svolte le celebrazioni per la festa dell’autunno e la giornata della Meraviglia. Tanti i colori e le attività che hanno animato questa giornata: balli in costume, bancarelle, i racconti dei nonni sull’importanza dell’acqua e un percorso a ostacoli creato dall’Associazione Orrù per far capire ai bambini la fatica che i loro coetanei fanno per reperire acqua potabile durante le guerre.