Falsi contratti per coprire clandestini, i lavori sulla strada al Campo dei Fiori e gli avvenimenti del weekend nel podcast del 14 ottobre

Colf e badanti sulla carta, senza però aver mai lavorato: così ottenevano però un permesso di soggiorno che consentiva di rimanere in Italia. Tutto pagando una somma a due cittadini italiani che si erano inventati uno stratagemma per far ottenere una sorta di sanatoria temporanea ali stranieri. Lo strumento utilizzato era la “sanatoria 2020“, ovvero il Decreto-Legge che permetteva ai datori di lavoro con minimi requisiti patrimoniali di dichiarare un preesistente rapporto di lavoro “in nero“ con uno straniero, ed era sufficiente la presentazione della domanda, e quindi l’esibizione da parte del lavoratore della relativa ricevuta, per rendere lo straniero inespellibile. La polizia ha scoperto i due e le indagini della procura di Busto Arsizio hanno permesso di spiccare due ordinanze di custodia cautelare per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Molti dei cittadini italiani figurati come datori di lavoro in realtà lo erano a loro totale insaputa.

Tra il 24 ottobre e l’11 novembre la strada per il Campo dei Fiori sarà chiusa traffico a causa di lavori che verranno effettiuuati dall’ Enel. Si tratta di un intervento di ripristino della linea fondamentale per evitare possibili blackout. I divieti saranno in vigore dal lunedì al venerdì e saranno esclusi i weekend e i giorni festivi.

Sono 24 i comuni del Varesotto che otterranno un finanziamento per potenziare la videosorveglianza di parchi e aree protette. I contributi prevedono il cofinanziamento di Regione Lombardia fino a 80.000 euro a copertura massima dell’80% del totale del progetto. In provincia arriverà da un minimo di 3000 euro per Ferno al ai 79.000 euro per Castellanza

Sarà un fine settimana all’insegna della cultura e della letteratura. A Gallarate la XXIII edizione di Duemilalibri porta in città grandi i autori contemporanei. Domenica nella splendida cornice di Ville Ponti si conoscerà il vincitore del Premio Chiara. Profumo di pane a Cuirone di Vergiate per la festa che accende l’antico forno a legna usato per cuocere il pane e il dolce contadino locale. Saranno due giorni di laboratori, mercatini e ricette dedicate. A Gemonio è tempo di polenta mentre a Gavirate terzo weekend della tanto amata Festa della Zucca. Appuntamento speciale, poi, con le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento d’ottobre per scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Per tutti gli eventi consultate l’agenda di VareseNews

Saranno i Mastini dell’hockey a inaugurare il weekend sportivo delle nostre squadre: sabato alle 18,30 i gialloneri scendono in pista alla Acinque Ice Arena di via Albani a Varese per affrontare i trentini del Fiemme in quel che è il secondo match interno della stagione. Obiettivo vittoria anche se contro un’avversaria non certo semplice.

Domenica il Città di Varese ospita allo stadio Franco Ossola il Breno, fanalino di coda del girone B di serie D. Per i biancorossi dovrà essere l’occasione di un rilancio dopo il disastroso 4-1 subito settimana scorsa nel derby con la Varesina. Il turno si gioca dalle 14,30: la stessa Varesina sarà in campo a Carate Brianza mentre la Caronnese ospita il Desenzano.

Gioca invece alle 17,30 la Pro Patria che sta vivendo un buon momento: allo stadio Speroni di Busto i Tigrotti attendono l’arrivo del Trento del nuovo allenatore Tedino, ex Teramo, Palermo e Pordenone.

Trento è l’avversaria anche della Pallacanestro Varese: la Openjobmetis attende la Dolomiti Energia a Masnago con palla a due iniziale fissata per le 17,35 in un palazzetto che si preannuncia caldo e piuttosto pieno.

Le partite del Varese, della Pro Patria e della Openjobmetis saranno raccontate, azione dopo azione, dai liveblog “DirettaVN” curati dalla nostra redazione sportiva.