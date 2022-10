Famiglie al museo con Geronimo Stilton, a Busto Arsizio apre il Museo del Tessile

Anche quest’anno torna la Giornata nazionale delle Famiglie al museo, il tradizionale appuntamento autunnale quest’anno si volge domenica 9 ottobre a cui anche l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio partecipa ormai da anni, con attività a misura di famiglia. Il tema di F@Mu 2022 “Diversi ma uguali” parte dal presupposto che la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) sia da promuovere anche nei luoghi di cultura, come occasione di benessere per tutti (https://famigliealmuseo.com/tema-famu-2022).

«Anche nel 2022 la Città di Busto Arsizio aderisce a questa importante iniziativa, unendosi ai Musei di tutta Italia che, per l’occasione, arricchiranno il programma di una giornata speciale, proponendo iniziative dedicate a tutta la famiglia – commenta l’Assessore a Cultura, Identità e Sviluppo economico Manuela Maffioli -. Un impegno che la nostra Città cerca di perseguire tutto l’anno, attraverso le molteplici attività di mediazione del patrimonio dedicate in particolare ai bambini e ai ragazzi, nell’ambiziosa speranza di iniziare i piccoli partecipanti alla bellezza, facendone nuovi e affezionati fruitori».

In questa occasione, il servizio di Didattica Museale propone un’attività a tema dedicata alle famiglie presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale (via Volta 6/8), dal titolo “Pezzi unici”.

L’attività è organizzata su due turni, in base all’età dei partecipanti:

I TURNO: 5 – 8 anni (15.00 – 16.00)

Al museo curiosi libri si aprono in un mondo di colori e fantasie tutte diverse! Eppure, sono tutti importanti tasselli di un affascinate storia, quella del tessuto. Scopriamo insieme di cosa si tratta e poi proviamo noi!

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-per-famiglie-pezzi-unici-5-8-anni-427748446117

II TURNO: 9 – 13 anni (16.30 – 18.00)

Non c’è un tessuto uguale all’altro, eppure… tutti nascondono un segreto che li accomuna! Scopriamo insieme quale e poi realizziamo il nostro personale tessuto.

Link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-laboratorio-per-famiglie-pezzi-unici-9-13-anni-427751495237

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni partecipante, da effettuarsi ai link sopraindicati, fino a esaurimento dei posti disponibili (max 20 per ogni turno). Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività (non è richiesta la prenotazione per l’adulto accompagnatore).

E non finisce qui!

Una, anzi due sorprese attendono tutti i partecipanti: a ogni bambino saranno infatti consegnati simpatici strumenti per continuare a esplorare i tesori dei nostri musei in modo divertente! Il bellissimo taccuino firmato per F@MU da Geronimo Stilton e le istruzioni per un divertente gioco inclusivo da svolgere con tutta la famiglia, realizzato a cura della cooperativa Panta Rei che propone un atelier nato per bambini portatori di sindrome autistica, ma che vuole essere un percorso esteso a tutti i bambini e adulti curiosi, agli esploratori, ai ricercatori di bellezza e a chi voglia provare a guardare l’arte con occhi diversi.

Per ulteriori informazioni: Didattica Museale e territoriale Città di Busto Arsizio 0331 390242 – 349 didattica@comune.bustoarsizio.va.it