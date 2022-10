Il fascino delle ville Ponti conquista i wedding planner con Varese Destination Wedding

“Ti sposi? Ti aspettiamo!” è un invito che è anche una nuova opportunità offerta ai futuri sposi e agli operatori del settore dal progetto “Varese Destination Wedding“: un’iniziativa, promossa da Camera di Commercio, per valorizzare un territorio variegato e ricco di potenzialità, la provincia di Varese con la sponda lombarda del Lago Maggiore.

Luoghi, ambienti e strutture che hanno tutte le caratteristiche per puntare sul turismo matrimoniale, che di vero e proprio turismo si tratta: un matrimonio infatti mette in moto una importante macchina economica, anche grazie al soggiorno degli ospiti coinvolti nell’evento. Ospiti che, al di là del matrimonio, desiderano conoscere il territorio e sperimentare tutto ciò che può offrire.

«Qui ci sono operatori capaci e innovativi nell’offerta dei loro prodotti e nell’organizzazione di eventi ad alto profilo – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Fabio Lunghi – Qui c’è un aeroporto intercontinentale, ci sono collegamenti stradali e ferroviari con Milano e Lugano, ci sono paesaggi naturali di grande bellezza, ci sono siti storici e artistici di pregio, ci sono eccellenze enogastronomiche e artigianali, ci sono strutture dell’accoglienza di vario genere e categoria. Un contesto che ha indotto Camera di Commercio a dar vita al progetto “Varese Destination Wedding” per offrire il miglior supporto a un settore che sta diventando un vero e proprio driver dello sviluppo turistico del nostro territorio».

Un contesto che sta richiamando sempre più l’interesse di chi i matrimoni li organizza, e quindi possono proporre Varese e il suo territorio alle coppie di futuri sposi: i wedding planner. E proprio per loro è stato organizzato un percorso che si snoda tra visite a ville, castelli, musei e siti storici e artistici: sono in 12 e provengono da Germania, Londra ma anche da diverse regioni e città italiane come Emilia Romagna, Milano, Napoli e Roma.

L’obiettivo è di far vivere a questi wedding planner un’esperienza di accoglienza ad alto profilo, tra Varese e il Lago Maggiore, per poi proporla ai loro futuri sposi: e il momento culmine del “fam trip”, espressione che indica un viaggio di conoscenza dedicato a professionisti, è l‘evento di sabato 22 ottobre alle Ville Ponti, che avrà come tema il “Matrimonio di Acque e Giardini”. Nel corso della giornata sarà possibile per i partecipanti conoscere alcune tra le aziende del territorio che, per l’occasione, presenteranno i loro prodotti e racconteranno le loro attività.

Tra le iniziative di charme anche una sfilata di abiti realizzati dall’atelier di Daniela Calvi, partner del progetto Varese Destination Wedding. Sfilata “incastonata” tra esibizioni artistiche capaci di far cogliere l’atmosfera che si può generare creando un evento matrimoniale indimenticabile tra giardini e laghi della terra prealpina: un invito irrinunciabile a tornare a Varese per l’organizzazione di un matrimonio speciale.