Fattore Famiglia Lombardo: soddisfatta oltre la metà delle domande

Una dotazione complessiva di 4,4 milioni di euro e 28.893 contributi del valore medio di 169,5 euro. È quanto emerge dalla relazione conclusiva sugli interventi legati all’attuazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) presentata oggi nella seduta del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, presieduto da Marco Degli Angeli (M5S) e di cui sono stati relatori Barbara Mazzali (FdI) e Jacopo Scandella (PD).

La misura “Protezione Famiglia”, lanciata nel 2021 e diretta a sostenere con una tantum le famiglie lombarde con figli minori e un Isee fino a 30mila euro, ha soddisfatto il 58% delle domande a fronte di quasi 50mila richieste di applicazione del FFL. Le risorse, quadruplicate rispetto al milione di euro precedentemente messo a disposizione per erogare i contributi FFL, sono state particolarmente significative per le famiglie più numerose e in cui sono presenti persone disabili.

«Il Comitato – ha detto Barbara Mazzali, che ha illustrato la relazione durante la seduta- si impegnerà a valutare l’implementazione e i risultati di singole applicazioni per verificare l’aspetto dell’equità che il Fattore Famiglia Lombardo punta a migliorare».