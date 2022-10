Ferito e con una corda nel becco, i Vigili del fuoco salvano un airone nel Lago Maggiore

Lo hanno trovato ferito e con un pezzo di corda incastrato nel becco, ma ancora vivo. Così i Vigili del fuoco del distaccamento di Arona hanno potuto concludere con successo il salvataggio di un bell’esemplare di airone cinerino che stava per fare una brutta fine nelle acque del Lago Maggiore.

L’intervento verso le 13,30 di oggi, venerdì 21 ottobre, nelle acque antistanti il lungolago di Arona, dove era stato segnalato l’uccello rimasto intrappolato nella fune di una boa per ormeggi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti sia da terra per individuare il luogo segnalato, sia via lago con un gommone per il recupero.

Il volatile, ferito a un’ala e con una porzione di corda ancora incastrata nel becco, è stato poi trasportato al Rifugio Miletta di Agrate Conturbia per le cure veterinarie necessarie, prima di essere rimesso in libertà.