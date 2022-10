Fiaccolata per il futuro della Whirlpool: il sindaco di Biandronno invita a non mostrare bandiere politiche

Non vogliono essere lasciati soli in questa battaglia per il futuro. E oggi, venerdì 14 ottobre, in molti si sono detti pronti a partecipare alla fiaccolata in solidarietà dei lavoratori di Whirlpool che inizierà alle 18 fuori dai cancelli di Cassinetta di Biandronno.

Molti politici del territorio hanno fatto sapere che saranno presenti, come Maro Colombo della Lega e i democratici Alfieri e Astuti che saranno al fianco dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali confederali.

Il sindaco di Biandronno Massimo Prorotti invita a non strumentalizzare l’appuntamento: « Mi auguro che questa sera non ci siano bandiere. Questo è un problema molto serio che riguarda tutti, innanzitutto i lavoratori e poi un territorio. Nella riunione con i sindacati si era deciso che la manifestazione di questa sera non avrebbe avuto paternità partitiche. Mi auguro che tutti rispettino questa impostazione. Sarebbe triste ogni tentativo di strumentalizzare un rischio così grave