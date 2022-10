In fiamme un furgone in Valle Maggia, ustionato un operaio di 21 anni

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 16.00 a Tegna, nel comune di Terre di Pedemonte in Valle Maggia, in via Cantonale è scoppiato un incendio.

Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, un furgone impiegato in un cantiere stradale per la posa di asfalto ha preso fuoco. Un operaio 21enne cittadino svizzero del canton Lucerna mentre stava eseguendo degli interventi al manto stradale è rimasto ustionato.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Ascona e Locarno nonché i pompieri di Locarno, il SALVA e la REGA che lo ha trasportato all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.