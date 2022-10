A Fieramilano Rho è di scena l’industria della macchina utensile per metallo e legno

Mercoledì 12 ottobre alle 10 e 30 a Fieramilano Rho (all’arena Bi-Mupiù, padiglione 13 B23) si inaugurano 33.Bi-Mu e Xylexpo, le manifestazioni dedicate all’industria della macchina utensile per la lavorazione del metallo e del legno, robot, automazione e tecnologie 4.0.

Interverranno all’incontro: Enrico Pazzali, presidente Fondazione Fiera Milano, Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e al Clima Regione Lombardia, Barbara Colombo, presidente Ucimu-Sistemi per produrre, Luigi De Vito, presidente Acimall, Antonio Bicchi, presidente I-Rim, Carlo Ferro, presidente Ice-Agenzia.

Introduce e modera Alfredo Mariotti, direttore generale Ucimu-Sistemi per produrre.

Durante l’incontro saranno illustrati anche i principali dati relativi ai due settori (macchine utensili per la lavorazione del metallo e macchine utensili per la lavorazione del legno) rappresentati nelle due manifestazioni che si svolgono in piena concomitanza (Bi-Mu padiglioni 9-11 13-15. Xylexpo padiglioni 22-24).