Finanziamenti regionali per sentieri e ciclabili: ci sono Mesenzana e la comunità montana del Piambello

L’assessorato Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni della Regione Lombardia stanzia 15 milioni di euro per sostenere, attraverso il ‘Bando Itinerari’, 31 nuovi progetti riguardanti interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di tratti della rete escursionistica, di quella viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili.

“La presentazione complessiva di 162 domande per un valore di 65,8 milioni di euro d’investimento – ha spiegato l’assessore Sertori – testimonia come vi sia grande voglia di valorizzare le nostre montagne, i sentieri e la viabilità agro-silvo-pastorale per promuovere le bellezze della nostra Lombardia. Il nostro impegno in questa direzione sarà forte e costante”.

I progetti finanziati in provincia di Varese

– Comunità Montana del Piambello, ‘I laghi in bicicletta: intervento di messa in sicurezza, riqualificazione e potenziamento della rete cicloturistica nel settore CM Piambello del progetto VARESE#DOYOUBIKE’, 633.140 euro;

– Mesenzana, ‘Interventi di manutenzione straordinaria della Rete Escursionistica di connessione sovracomunale ‘Frontiera Nord’ tra Valtravaglia e Valcuvia nel territorio di Mesenzana (VA)’, 259.962 euro.