Firmata l’alleanza strategica tra la Lombardia e lo stato australiano del Victoria

È stato celebrato ieri – lunedì 3 ottobre – a Palazzo Lombardia il “matrimonio” tra la Regione e lo stato federato australiano del Victoria, territorio che ha come capoluogo Melbourne. Il presidente lombardo, Attilio Fontana, e la sua omologa Linda Dessau hanno firmato un protocollo di intesa sulla collaborazione strategica tra le due entità. Presente, in rappresentanza del governo italiano, anche il Sottosegretario delegato ai Rapporti Internazionali, Gabriele Barucco.

Una alleanza che era stata già annunciata a Varese lo scorso 24 giugno, il giorno in cui venne ufficializzato a Palazzo Estense l’ingresso del Pelligra Group – un grande gruppo attivo nell’edilizia e nell’immobiliare – nel capitale della Pallacanestro Varese e il relativo interessamento per una serie di investimenti nella Città Giardino. Già in quell’occasione si citò l’accordo con lo Stato del Victoria di cui lo stesso Attilio Fontana è da tempo un tessitore.

«Il settore manifatturiero, l’economia circolare, l’innovazione tecnologica ma anche il design e l’industria creativa – ha sottolineato la presidente Dessau – sono gli ambiti in cui potremo avviare una stretta collaborazione. L’intesa siglata è un primo passo importante che apre a una partnership estesa e forte da cui certamente potranno nascere grandi opportunità per lo sviluppo economico dello Stato di Victoria e della Lombardia».

Il documento è nato sulla base degli esiti della missione istituzionale della Regione Lombardia avvenuta in Australia a settembre del 2019 e intende favorire gli incontri e lo scambio di conoscenze reciproci tra enti, aziende e associazioni attive in una serie di ambiti di reciproco interesse prioritario: ripresa e crescita economica sostenibile; agricoltura e industria alimentare; manifatturiero; cultura e industrie creative; gestione dei rifiuti ed economia circolare; sport; difesa e aerospazio e formazione professionale.

«Il nostro obiettivo – ha commentato il presidente Fontana – è quello di promuovere iniziative istituzionali, politici e di progetto incoraggiando, come recita il Protocollo, la conoscenza, le migliori pratiche e gli scambi di informazioni in settori di reciproco interesse, partendo dall’innovazione, dalla crescita e dalla ripresa economica».

«Per questo – ha aggiunto il sottosegretario Barucco – d’accordo con la presidente Dessau, faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per offrire alle imprese lombarde e australiane opportunità di investimento e per promuovere la partecipazione reciproca ad eventi, promuovendo anche la condivisione di piattaforme attraverso trasferire le rispettive conoscenze».