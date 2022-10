Il fondatore di Record Runners Varese va in pensione, ma lo storico negozio di dischi continua

Mauro Bruno saluta la Record Runners Varese, lo storico negozio di dischi che ha fondato più di vent’anni fa. Sulla pagina Facebook del negozio di dischi annuncia il suo pensionamento – i più attenti si saranno accordi che da un annetto non girava più per il negozio – e il lascito dell’attività allo storico socio Edoardo Broggi. La storia del negozio, colonna portante per la musica a Varese, continua, seppur con un nuovo titolare.

Ecco il messaggio che Mauro Bruno ha lasciato sulla pagina Faceboook: “Cari amici e supporters di Record Runners, sicuramente molti di voi si saranno accorti che recentemente i miei post circa le attività del negozio e le novità discografiche rilevanti si sono via via sempre più diradate e rarefatte. Ciò è dovuto al cambio di proprietà dello storico marchio. È così… Da qualche tempo ormai ho lasciato il timone in mani altrui e mi sono ritirato dal business. Non dal mondo della musica nel quale sono immerso da più di 40 anni. A fine mese questo account terminerà il suo cammino nel modo che molti avranno imparato a riconoscere. Non sarà più accessibile e non posso garantire che ripartirà con la nuova attuale gestione. È stato bello, stimolante e arricchente così come il rapporto diretto o virtuale che ho instaurato con tutti voi nel tempo.. ma non sempre ” the road goes on forever”… tanto per citare un caposaldo del rock a me sempre ed eternamente caro: the Allman Brothers Band. Record Runners Varese (il cui nome venne ispirato, ormai nel lontano 2001, anno della sua nascita, dall’antica partnership con l’omonimo negozio sito al n° 5 di Jones Street, Greenwich Village, New York) prosegue il suo cammino lungo binari diversi ma la musica, il buon rock che con me avete amato continuerà a farci sentire una cosa unica. Vi porterò sempre nel cuore. Grazie a tutti !! and… “KEEP ON ROCKIN’ !!!” Nella foto in allegato sono ritratto con l’amico e “boss” di Record Runner New York, qualche tempo fa in visita a Varese”.