Fondazione Piatti è charity partner di Varese City Run

Fondazione Renato Piatti onlus sarà charity partner della Varese City Run, la prima mezza maratona ufficiale FIDAL in programma domenica 10 ottobre 2021 nel cuore di Varese.

In particolare Varese City Run dedica a Fondazione Piatti le gare “Varese TEN”: la 10 chilometri competitiva FIDAL, una corsa di pura energia e passione, e la 10 chilometri non competitiva con arrivo da campioni allo stadio Franco Ossola.

Sarà l’occasione di mettere alla prova le proprie abilità di runner e mettere in gioco se stessi facendo del bene.

Un euro per ogni iscrizione alla VareseTEN (competitiva e non), sarà dedicato alla campagna di raccolta fondi “Campioni di solidarietà” con l’obiettivo di raccogliere fondi per garantire ai bambini con disabilità e autismo, e alle loro famiglie, la cura, l’assistenza e la riabilitazione di cui hanno bisogno per raggiungere la migliore qualità di vita possibile.

E’ possibile contribuire alla raccolta fondi anche online, sulla pagina dedicata.

Con una donazione di 20 euro sarà possibile ritirare la maglia “Campioni di solidarietà” da indossare durante la corsa, oppure nel tempo libero, a testimoniare la vicinanza alla causa. La maglietta potrà essere ritirata allo stand della Fondazione Piatti dello sport village della Varese City Run sabato 8 e domenica 9 ottobre.

«Essere nuovamente charity partner della Varese City Run è un’opportunità importante di cui siamo molto grati – afferma Emilio Rota, presidente di Fondazione Renato Piatti onlus – Anche i bambini con disabilità e autismo hano diritto di correre incontro alla vita e per farlo hanno bisogno di assistenza, di cure e riabilitazione fin da subito. L’appello è quindi quello di iscriversi alla VareseTEN e diventare insieme campioni di solidarietà»

«C’è grande volontà di ripartenza da parte di tutti. Noi vogliamo mandare un messaggio importante a tutta la comunità: ricominciamo insieme a fare sport per la salute, per il piacere personale, per il divertimento, per sfidare sé stessi. E attraverso lo sport si può fare molto: abbiamo preso a cuore la mission di Fondazione Piatti e da subito si è creata una sinergia speciale. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso che li sosterremo attraverso una donazione. Più saremo e più ci sarà modo di aiutare concretamente bambini, giovani e adulti con autismo e disabilità intellettive – afferma il dott. Stefano Colombo, presidente di Sport+ SPD a r.l., organizzatore di Varese City Run».

Novità di quest’anno sarà l’incontro pubblico dedicato a sport, inclusione e disabilità “La vittoria è nello sport – storie di una normale società inclusiva” a cura della Fondazione Renato Piatti, ASA Varese e SwimRun for Fun, che avrà luogo sabato 8 ottobre alle ore 11.00 nella Sala Immersiva della CAmera di Commercio di Varese (Piazza Montegrappa, angolo via San Francesco).