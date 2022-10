Foto e laboratori: La Giornata della Meraviglia raddoppia al Museo Bodini di Gemonio

Anche il Museo Civico Floriano Bodini partecipa alla seconda edizione della Giornata della Meraviglia del 16 ottobre che coinvolge oltre 40 piazze in tutta Italia oltre a Siria, Iraq e Striscia di Gaza. Lo fa con due eventi: sabato 15 ottobre viene inaugurata, alla presenza del Claun Il Pimpa, promotore dell’evento con la sua associazione Per far sorridere il Cielo, la mostra Scatti di meraviglia con le fotografie realizzate da Fadi A Thabet, Omar El Qattaa, Yazan S Abu Dawood allestita per l’occasione nelle sale del Museo Civico Floriano Bodini.

Inoltre nel pomeriggio di domenica 16 ottobre, a partire dalle ore 15.30 viene proposto gratuitamente ai bambini un laboratorio sul tema della meraviglia e su una delle fatiche dei bimbi che vivono in contesti di guerra: l’acqua, perché l’inquinamento di questa è la prima causa di mortalità infantile durante i conflitti.

La Giornata della Meraviglia infatti è nata proprio per sensibilizzare e far riflettere sulla necessità e il diritto di ogni bambino a godere della meraviglia così da poter crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia. Purtroppo tutto questo è negato ai bambini che vivono la guerra che spesso hanno come unico loro orizzonte le macerie dei conflitti.

L’Associazione Per far sorridere il cielo odv del Claun Il Pimpa ripropone quest’anno la seconda edizione della Giornata della Meraviglia per condividere e diffondere ideali di pace e raccogliere fondi per il progetto Una meraviglia di scuola, frequentata da oltre 200 bambini nella Striscia di Gaza, nella convinzione che “Un bimbo cui regali meraviglia sarà portatore sano di pace”.

Mostra fotografica SCATTI DI MERAVIGLIA

Inaugurazione sabato 15 ottobre ore 15.00 alla presenza del Claun il Pimpa

Visitabile dal 15 al 23 ottobre 2022

Museo Civico Floriano Bodini Via Marsala, 11 Gemonio (VA)

Orari: sab-dom 10.30-12.30/15.00-18.00

Ingresso gratuito

LABORATORIO SULLA MERAVIGLIA E LE FATICHE DEI BAMBINI

Domenica 16 ottobre ore 15.30

Laboratorio per bambini (senza limiti di età)

Partecipazione gratuita

Prenotazione consigliata scrivendo a didattica.museobodini@gmail.com oppure 339 7596939

Per maggiori informazioni scrivere a info@museobodini.it oppure consultare il sito www.museobodini.it.