Frontalieri e dossier di confine, “Svizzera e Italia stanno lavorando insieme”

“Le relazioni con Roma continuano ad essere buone e i due Paesi lavorano insieme alla risoluzione dei dossier aperti, fra cui il processo di ratifica dell’accordo sulla fiscalità dei frontalieri”. È quanto è emerso a seguito dell’incontro trilaterale che si è svolto oggi a Berna, dove il presidente della Confederazione Svizzera, Ignazio Cassis ha accolto i Consigli di Stato di Grigioni e Ticino.

“La prevista visita di Stato del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella in Svizzera – precisa una nota – sarà inoltre un’occasione per meglio approfondire le diverse tematiche transfrontaliere di interesse per Confederazione e Cantoni. Per quanto concerne la politica europea, il presidente della Confederazione ha illustrato la volontà del Consiglio federale di proseguire sulla via bilaterale e ha informato i due Esecutivi cantonali sullo stato attuale dei colloqui esplorativi con l’UE”.

Tra i temi discussi durante il vertice l’attualità legata alla guerra in Ucraina e le ripercussioni sulla Svizzera, le relazioni transfrontaliere, la politica europea e la promozione del plurilinguismo. Durante l’incontro sono stati affrontati anche i rapporti con l’Italia ed è stata sottolineata l’importanza delle relazioni transfrontaliere e del ruolo dei Cantoni nell’ambito dei rapporti con gli Stati limitrofi.