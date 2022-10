Frutta e verdura dal Campo dei Fiori: gli Orti di Bregazzana aprono il negozio online

Gulliver lancia il negozio on line degli “Orti di Bregazzana”. Una nuova opportunità per gli storici clienti, amanti dei prodotti di agricoltura naturale a km 0, ma anche per tutti coloro che per la prima volta si avvicinano al brand. Nelle retrovie c’è un vero e proprio team efficiente: c’è chi ha sviluppato il sito, chi si occupa quotidianamente degli ordini, chi è sul campo a preparare le consegne, oltre (ovviamente) a coloro che sono dedicati alla normale attività di produzione agricola. Sei persone, guidate da Giorgio Stabilini, maestro di lavoro, responsabile dell’area agricola di Gulliver, nonché componente del CDA della Cooperativa.

“Abbiamo creato una “vetrina virtuale” con tutti i nostri prodotti – racconta Stabilini -. Ci sono poi le offerte della settimana: composte, conserve, ortaggi freschi o preparati sottovuoto, pronti da mettere in pentola. Completano la pagina alcune news legate ad iniziative o eventi connessi alla nostra area agricola”. A livello pratico, si può accedere all’indirizzo https://www.coophomofaber.it/ ed effettuare il proprio ordine.

Per tutti i clienti c’è la possibilità di consegna a domicilio in Varese tutti i giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 (con ordini entro il mercoledì sera alle 21:00) oppure ritiro diretto presso il mercatino del mercoledì pomeriggio (dalle 14:00 alle 17:00) in via Albani 91 a Varese.

GLI “ORTI DI BREGAZZANA”, UN PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE

“Orti di Bregazzana” è un marchio di Gulliver registrato presso la Camera di Commercio di Varese. Fin dalle origini “sinonimo” di agricoltura sociale, significa cura, reinserimento sociale e lavorativo, ma anche prevenzione. Ha tratto le sue origini all’interno della Cooperativa Homo Faber che, nata dall’esperienza di Gulliver, si occupa di trasmettere competenze di antichi mestieri ed offrire opportunità a persone in condizioni di svantaggio. Un grande lavoro svolto a contatto con la terra, quello che parte nei campi e nelle serre di via del Giglio 51 a Bregazzana. Ex Agriturismo “I Mirti”, è la sede in cui vengono coltivati, raccolti e trasformati i prodotti degli “Orti di Bregazzana”. Ad oggi rappresenta la parte produttiva e, soprattutto, visibile del percorso di cura e riabilitazione degli ospiti del Centro Gulliver.

AGRICOLTURA NATURALE SECONDO IL METODO BIOLOGICO

“Orti di Bregazzana” indica una linea di agricoltura naturale secondo il metodo biologico: nell’ultimo anno il brand si è affermato in città e nei paesi limitrofi quale esempio di coltivazione naturale e trasformazione dei prodotti, molto apprezzato e considerato nel mondo di chi desidera trovare la qualità, le coltivazioni senza chimica ed un prodotto a km 0 con un prezzo equo. Verdure raccolte e consegnate in giornata, preparazioni fresche dall’orto, lavate e confezionate sottovuoto oltre alle tradizionali e buonissime confetture, conserve e miele. “Riforniamo alcune qualificate attività – sottolinea Stabilini – la Gastronomia di Avigno, l’azienda agricola “I Giardini del Lago” in località Schiranna, la Bottega Erbacucca di Casbeno, l’erboristeria Erbincanto di Masnago la Pasticceria di Chiara in viale Aguggiari, la pasticceria Pirola a Varese ed il ristorante Zona Franca vicino allo stadio. Prodotti freschi e trasformati che piacciono molto anche ai dipendenti di enti pubblici e realtà private, aziendali e del terzo settore. “Abbiamo da anni degli appuntamenti fissi per le nostre consegne presso enti, imprese ed associazioni: Univa, Fondazione Piatti, Uepe, studi di consulenza e dentistici oltre ad alcune farmacie”.

LE PROSSIME NOVITA’

A breve, per privati e aziende, sarà pronto il catalogo di Natale con i prodotti solidali degli “Orti di Bregazzana” per fare i propri regali a parenti, amici e colleghi o ai dipendenti della propria azienda: panettoni, conserve, miele, prodotti trasformati e molto altro. E sta arrivando anche il mercatino di Natale. Dal 16 di novembre, ogni mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00 presso il Centro Gulliver (via Albani 91 a Varese) si potranno acquistare e comporre le proprie confezioni di Natale.

