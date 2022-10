Furto a Castronno in autogrill, la Stradale lo scopre, patteggia ed è fuori

La baguette e il prosciutto cotto mangiati nel parcheggio dell’autogrill di Castronno, oltre a confezione di cioccolatini e alcuni indumenti rubati allo spaccio del distributore lungo la A-8 sono costati ad un varesino di 54 anni una condanna patteggiata a 4 mesi con multa di 200 euro: l’uomo è stato scarcerato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Lo ha deciso martedì il giudice di Varese. L’uomo, con trascorsi di droga, ha precedenti per essere implicato in uno scontro fra bande avvenuto nei boschi di Tradate il 16 marzo 2018.

Nei boschi del Tradatese, durante una sparatoria per il controllo della piazza di spaccio di Pianbosco venne ucciso Noureddine Elazyz, 25 anni, freddato da un colpo di pistola. Per quei fatti, che costarono la condanna all’imputato accusato di omicidio a 15 anni di carcere, rimase implicato anche l’uomo finito ieri dinanzi al giudice monocratico di Varese (nel dettaglio, all’imputato per il furto dei baci al cioccolato, venne condannato in abbreviato a un anno e 10 mesi per rissa e occultamento di cadavere) che ha avuto il compito di giudicarlo per il furto in flagranza avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì all’area di servizio.

Per i fatti di lunedì, l’uomo è stato notato dal personale della rivendita di generi alimentari e indumenti di pertinenza del distributore lungo l’Autolaghi: è stato dato l’allarme e il rapido intervento di una pattuglia della Polstrada ha consentito di compiere l’arresto in flagranza di reato. L’imputato giudicato oggi era difeso dall’avvocato Pasquale Schiariti.