Futura Volley alla “prima” in casa: attenzione alla neopromossa Montale

Esordio casalingo per l’ambiziosa Futura Volley Giovani che domenica 30 ottobre (ore 17) ospiterà al PalaBorsani di Castellanza la temibile EmilBronzo 2000 Montale, squadra in cerca di immediato riscatto dopo il rocambolesco KO della prima giornata, al tie-break contro Sassuolo.

Busto Arsizio si presenta davanti ai propri tifosi con il carniere pieno, grazie ai tre punti conquistati a Mondovì (1-3) in un primo turno che era ricco di insidie ma che le biancorosse sono riuscite a superare indenni e, anzi, con il morale alto. Settimana di lavoro intenso per le Cocche che sanno di trovare di fronte un’avversaria sì neopromossa ma capace di dominare la Serie B e di schierare diverse giocatrici interessanti.

L’opposto Visintini e la schiacciatrice Zojzi sono le principali attaccanti a disposizione delle pistoiesi nella cui rosa trova ancora posto anche la leggendaria Tay Aguero, 45 anni, due ori olimpici con Cuba e due scudetti a Perugia. E qualche minuto in campo anche nella gara con Sassuolo.

«La settimana sta andando bene, le ragazze sono coscienti dell’ottima prova che hanno fatto domenica, ma allo stesso tempo anche del calo che hanno avuto nel terzo set – spiega alla vigilia coach Daris Amadio – Questo è un aspetto da migliorare e da non ripetere o quantomeno da ridurre il più possibile a partire già da questa partita. Montale è squadra differente rispetto a Mondovì ma non per questo meno impegnativa: viene da un precampionato discreto, ma anche da una gara persa 3-2 contro Sassuolo, che a mio parere è una delle squadre più rognose del girone. Dovremo essere bravi a mettere la gara sul binario giusto fin da subito. Spero che l’esordio casalingo e l’emozione di giocare davanti ai propri tifosi vengano vissuti positivamente e non come motivo di pressione».