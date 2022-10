Il futuro del fitness è in strada e con le cuffie

Nel corso degli ultimi anni c’è stata una vera e propria esplosione di interesse per il fenomeno del fitness. Un successo che ha, ovviamente, diverse cause e che ha avuto, tra gli altri, il merito di ampliare la platea di persone interessate e che quindi hanno potuto accedere, a questo tipo di disciplina e approccio orientato al miglioramento della propria forma fisica e, più in generale, della qualità della vita. Sì, perché il fitness è sostanzialmente questo e il suo futuro è in continua evoluzione, tanto che è già possibile individuare alcuni degli elementi ormai imprescindibili per questo tipo di attività.

Il benessere in movimento

Di per sé oggi per fitness si intende quell’insieme di attività, abitudini e comportamenti tesi a migliorare le capacità del corpo in maniera tale da assicurare una maggiore efficacia per lo svolgimento delle quotidiane attività personali e professionali. Il tutto assicurando un buono stato di salute generale, la prevenzione delle malattie da eccesso di sedentarietà e rispondere prontamente alle varie criticità cui si può andare incontro.

In questo senso lo street workout è l’ultima evoluzione del fitness, quella che meglio sta rispondendo alle necessità degli appassionati, dei curiosi e di tutti coloro che vogliono raggiungere questi obiettivi di benessere. Per comprendere meglio questa nuova forma di fitness e più nello specifico di fitness musicale è possibile partecipare a uno degli appuntamenti in programma organizzati da Street Workout Italia in giro per la penisola.

Infatti gli eventi di Street Workout Italia sono il nuovo format di successo che raccoglie, unisce e appassiona centinaia e migliaia di persone a ogni evento, raduno e manifestazione. Questi appuntamenti si svolgono in luoghi dal grande valore culturale, storico, paesaggistico e architettonico dando appuntamento a tutti gli appassionati (e c’è una vera e propria community di cultori a cui si aggiungono puntualmente nuovi elementi). Qui, a differenza dei normali raduni di fitness, i partecipanti vengono dotati di particolari cuffie wireless grazie alle quali dare vita al benessere in movimento.

La presenza di queste cuffie tecnologiche non modifica solamente la modalità di erogazione del “servizio”, ma incide profondamente sul format e sul carattere di questi eventi. Tramite questi dispositivi, infatti, si crea un gruppo, lo si unisce, non solo dal punto di vista comunicativo. Indossando le cuffie wireless tutti i partecipanti agli eventi Street Workout Italia ascoltano la stessa musica, sperimentano il medesimo ritmo, ricevono istruzioni e informazioni, vivendo un’esperienza coinvolgente ed emozionante.

Il tutto senza creare inquinamento acustico, senza disturbare i passanti e potendo per questo organizzare eventi in qualsiasi location e a qualsiasi orario del giorno e della notte. Non ci sono limiti, questo è il benessere in movimento, è il benessere del futuro.

Cresce l’interesse verso il fitness musicale

Il successo del fitness e in modo particolare del fitness musicale espresso alla massima potenza negli eventi di Street Workout Italia non è, ovviamente, casuale. È la conseguenza della consapevolezza che, anche se a volte a fatica, matura trasversalmente tra giovani e meno giovani bisognosi e desiderosi di stare bene. La modernità è caratterizzata da un eccesso di isolamento, immobilismo e sedentarietà.

Le persone hanno bisogno di socializzare, di muoversi, vivere esperienze uniche e, allo stesso tempo, benefiche non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Questo tipo di eventi consente di esaltare proprio questo insieme di vantaggi. Sono eventi in cui l’elemento sociale è centrale, nei quali si creano emozioni originali e sempre diverse tra loro (anche per la qualità delle location scelte) e si entra in un circolo virtuoso di divertimento, cultura, serenità e tanto benessere. Una novità di cui molti avevano bisogno e che in tanti stanno scoprendo seguendo i prossimi appuntamenti ai quali partecipare.