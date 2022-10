Gadget personalizzati: facciamo il punto sugli omaggi più gettonati per Natale dalle aziende

Sono in tante le aziende che stanno già pensando a quali possano essere i gadget con cui omaggiare clienti, dipendenti e fornitori in occasione delle festività natalizie. Si tratta di un modo originale e immediato per ringraziare i consumatori per la fiducia riposta nell’azienda e i lavoratori per l’impegno mostrato durante l’anno.

Allo stesso tempo, però, l’utilizzo di gadget personalizzati è la soluzione vincente per implementare una strategia di marketing efficace che ha lo scopo di incrementare le vendite e migliorare la soddisfazione sia dei clienti che dei dipendenti che si sentono parte integrante di un’azienda che riconosce il loro lavoro.

Gadget natalizi personalizzati: dove acquistarli e quali scegliere

Al giorno d’oggi creare articoli personalizzati da distribuire in occasione delle festività è un’operazione semplice e veloce, grazie alle possibilità messe a disposizione dai siti web specializzati.

Si tratta di portali di riferimento del settore come Easygadget, che propone ogni anno nuovi gadget aziendali natalizi con cui stupire collaboratori e clienti e promuovere il brand in modo efficace e originale.

Il primo passo da compiere, naturalmente, è quello di individuare il target di riferimento a cui sono indirizzati i gadget, così da scegliere l’oggetto più adatto. Dopo ciò è possibile stabilire in che modo personalizzarli e quale tecnica utilizzare tra quelle disponibili.

Tra gli articoli più richiesti in occasione del Natale ci sono sicuramente i classici calendari, sempre molto apprezzati, oppure le agende utili sia nell’ambito lavorativo che personale. Tra gli accessori di uso quotidiano con cui omaggiare clienti e dipendenti non mancano quelli di cancelleria come penne, matite, gomme da personalizzare con la stampa del logo aziendale o con una scritta, a seconda delle esigenze.

Non mancano nemmeno le shopper, oggi sempre più utilizzate, gli auricolari e i power bank, che sono ormai diventati articoli di cui la maggior parte delle persone non può più fare a meno. Un altro oggetto particolarmente utile è la borraccia, che porta con sé anche un messaggio importante come quello della sostenibilità: sono infatti sempre di più le persone che prestano attenzione alla tutela dell’ambiente.

Tra gli accessori ecologici ci sono anche zaini in cotone, cappellini in RPET, block notes in sughero, sacchetti realizzati con cotone organico, borse in juta e orologi in MDF. Distribuire quindi questa tipologia di gadget è un modo per mostrare l’approccio ecosostenibile di un’azienda.

Naturalmente la tipologia di gadget dipende dal settore dell’azienda che si vuole pubblicizzare. Un centro estetico, ad esempio, potrebbe personalizzare per Natale degli specchietti oppure un set per la manicure. Un hotel, invece, potrebbe optare per degli asciugamani personalizzati con il logo e il nome dell’albergo. Nel caso in cui si volesse optare per gadget a tema possibile scegliere, ad esempio, cappellini natalizi.

Natale 2022: perché omaggiare clienti e dipendenti con un gadget personalizzato

Omaggiare clienti e dipendenti con un gadget in occasioni delle festività natalizie è un’ottima strategia per fare sentire il lavoratore parte di un gruppo e per fidelizzare il consumatore.

Inoltre, distribuire omaggi personalizzati permette alle aziende di pubblicizzare il proprio marchio e migliorare la visibilità dei propri servizi, così da avere un riscontro anche dal punto di vista produttivo.

A questo proposito, scegliere quindi un oggetto utile è la soluzione ideale per avere la certezza che chi lo riceve possa usarlo quotidianamente contribuendo quindi alla diffusione del brand della società in modo naturale e mai invasivo. La scelta del gadget da regalare diventa quindi fondamentale per sviluppare una strategia di marketing e di comunicazione vincente.