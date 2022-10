Galimberti a riunione da Sala: i sindaci delle città lombarde fanno squadra anche sulle regionali

C’era anche il sindaco di Varese Davide Galimberti ieri nell’ufficio del collega Beppe Sala insieme ai primi cittadini di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Monza, Lodi e Lecco. Un incontro che ribadisce la scelta dei sindaci delle città lombarde di fare squadra ed occuparsi dell’agenda politica muovendosi insieme.

Nell’incontro a palazzo Marino, sede del Comune di Milano, i sindaci hanno affrontato il tema delle imminenti elezioni regionali trovando un’intesa comune sulla “necessità di costruire una coalizione che sia la più ampia possibile”.

Il quadro politico regionale vive uno stallo dietro il quale ogni parte politica sta impostando la propria strategia. A destra la vicepresidente Letizia Moratti continua a sembrare determinata a candidarsi anche in alternativa ad Attilio Fontana, candidato in pectore della Lega. A sinistra i movimenti in atto coinvolgono le scelte ufficiali del Pd (costruzione di una coalizione ampia fra segreterie), una spinta nella stessa direzione ma attraverso il passaggio delle primarie (Il varesino Samuele Astuti fa parte di questa iniziativa insieme a Pierfrancesco Maran e ha lanciato un appuntamento varesino) e le decisioni che prenderanno dal terzo Polo e dal Movimento 5 stelle in merito alla possibilità di alleanze.