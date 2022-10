Gare della Tre Valli Varesine, dove passano e quali saranno le modifiche alla viabilità di martedì 4 ottobre 2022

Dopo le competizioni del weekend appena trascorso si apre una nuova giornata di grande sport e, inevitabilmente, anche di numerose modifiche alla viabilità. Martedì 4 ottobre ci saranno infatti le due competizioni ciclistiche che attraverseranno la provincia.

Le gare di martedì 4 ottobre sono la 2a Tre Valli Varesine Women femminile al mattino e la 101a Tre Valli Varesine per professionisti nel pomeriggio, entrambe con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese. Si svolgeranno con queste tempistiche:

AL MATTINO: La gara femminile partirà alle 9.30 da Busto, entrerà in Varese intorno alle 10.20 e si concluderà in via Sacco intorno alle 12.

DA META’ GIORNATA: La gara maschile partirà alle 12 da Busto, entrerà nel territorio di Varese intorno alle 12.50 e si concluderà in via Sacco tra le 16.30 e le 17.10.

Nella tratta di percorso che va da Busto Arsizio a Varese le gare ciclistiche attraverseranno Fagnano Olona, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Morazzone, Gazzada Schianno e Buguggiate. Per tutte le altre vie attraversate dalla corsa restano in vigore le chiusure che inizieranno almeno mezz’ora prima del passaggio delle prime vetture che fanno parte della corsa. Atlete e atleti arriveranno dalla strada provinciale del lago (SP1) e raggiungeranno via Sacco salendo da Bobbiate e Casbeno, quindi dalle vie Vigevano, Macchi, Dezza, Maestri del Lavoro, piazza Bossi, Daverio, rotatoria Coop, Trentini, Largo Ferrari, Ghiringhelli, piazzale Libertà, XXV Aprile e via Sanvito.

Gli orari della Tre Valli Varesine Women

Gli orari della Tre Valli Varesine professionisti

Cosa succede a Varese

Entrate nel territorio di Varese (alle 10.20 al mattino e alle 12.50 al pomeriggio) le due gare affronteranno il circuito cittadino (4 volte le donne, 8 gli uomini) con il percorso tra le vie Sacco, Marcobi, piazza Montegrappa, Marcobi, Veratti, piazza Beccaria, viale Aguggiari, Montello, Marzorati, largo Mons. Pigionatti, Crispi, Castoldi, Sanvito, Piemonte, Giordani, Largo della Pesa, Valle Luna, del Molino, Vigevano, Macchi, Dezza, Maestri del Lavoro, piazza Bossi, Daverio, rotatoria Coop, Trentini, Largo Ferrari, Ghiringhelli, piazzale Libertà, XXV Aprile e via Sanvito.

La gara maschile prevede inoltre altri due giri su un circuito più lungo: una volta sulla SP1 i corridori si dirigeranno verso Calcinate del Pesce per poi affrontare la salita verso Morosolo e Casciago; il rientro nel territorio di Varese avverrà da via Caracciolo poi, a Masnago, si scenderà verso Valle Luna e il percorso ricalcherà quello delle altre tornate. In particolare, il divieto di transito coinvolge via Sacco per tutto il giorno e via Bernascone (nel tratto tra via San Francesco e via Sacco), viale Sant’Antonio (tra via degli Alpini e via Lonati) piazza Motta e via Lonati dalle 12 di lunedì 3 fino a termine esigenza martedì 4.

Per tutte le altre vie attraversate dalla corsa restano in vigore le chiusure che inizieranno almeno mezz’ora prima del passaggio delle prime vetture che fanno parte della corsa.