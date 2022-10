Gavirate punta sul Fondo Sport e Periferie per ristrutturare il centro sportivo comunale

Gavirate completerà il suo parco giochi inclusivo nel parco della Folaga Allegra. La notizia che Regione Lombardia finanzierà il progetto con 30.000 euro permette alla giunta Alberio di proseguire con il progetto: « Con questo contributo – spiega il vicesindaco Massimo Parola – acquistiamo altri due giochi inclusivi e completiamo il collegamento tra tutte le attrezzature con la pavimentazione antishock».

Sempre sul fronte degli investimenti per l’inclusività, i Lions di Gavirate hanno donato 2.500 euro per comperare una nuova altalena che verrà sistemata nel parco delle 5 Piante a Oltrona. A questo contributo l’amministrazione aggiungerà 3000 euro per raggiungere la cifra prevista per l’acquisto.

Nella nostra provincia saranno finanziati da Regione 35 progetti di parchi incisivi per una spesa totale di oltre un milione di euro.

Tra le delibere approvate nell’ultima riunione della giunta di Gavirate c’è anche quella che riguarda la riqualificazione del centro sportivo comunale Vittore Anessi di viale dello Sport: « Il progetto è stato inviato proprio questa mattina – commenta il vicesindaco – e partecipa all’avviso emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla presentazione degli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie 2022».

In particolare l’amministrazione gaviratese spera di ottenere un cospicuo contributo per sistemare la pavimentazione della palestra destinata ai giocatori di basket e di pallavolo e realizzare anche una piccola tribuna. Per questo edificio, di recente costruzione, si tratta dell’ennesimo intervento dopo quelli che hanno riguardato il tetto prima e gli spogliatoi dopo, oltre ad altri interventi di minor entità.

La cifra richiesta è di mezzo milione di euro a cui l’amministrazione gaviratese dovrà aggiungere ulteriori 90.000 euro. I fondi serviranno anche a rifare il manto sintetico del campo di calcio esterno.