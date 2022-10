A Gemonio si cerca di salvare un gatto rimasto incastrato in una conduttura

Un miagolare sordo ha attirato l’attenzione di chi ha chiamato i soccorsi dopo vari tentativi vani di tirare fuori l’animale: un gatto si è infilato in una conduttura di via Pasubio a Gemonio e non è più riuscito ad uscirne. Sul posto sono intervenuti a metà pomeriggio di oggi, martedì 11 ottobre, anche i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro per sbloccare l’animale.