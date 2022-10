Gender Equality al centro della serata del Rotaract Club Varese Verbano

Sabato 8 Ottobre 2022 il Rotaract Club Varese Verbano, come ogni mese, si è riunito presso il Palace Grand Hotel di Varese per parlare di “Gender Equality” con la relatrice ospite Dott.ssa Michela Tiberti.

E’ stata una serata molto formativa nella quale non sono mancate anche attività pratiche ed interattive per apprendere in modo più efficace i contenuti. Durante la serata è stata svolta anche la visita del Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2042 Edoardo Maria Castelli, che è stato accolto dal Presidente Sofia Sparacia e da tutto il Club.

Il Rappresentante Distrettuale è un figura di coordinamento tra tutti i Club Rotaract di un certo Distretto (o zona geografica) d’Italia. Nella fattispecie del Distretto Rotaract 2042, l’area di competenza riguarda la zona Nord

della Lombardia.

Il Rotaract è un’Associazione no-profit giovanile che ha come scopo quello di svolgere delle attività per la popolazione, con il fine di migliorare il benessere e la qualità della vita. Nello specifico del Rotaract Club Varese Verbano, le attività di quest’anno saranno a favore di ragazzi autistici ad alto funzionamento (con i quali giocheremo a golf ed utilizzeremo lo strumento dello sport come leva di comunicazione), sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo, contrasto delle malattie a trasmissione sessuale e supervisione psicologica a Volontari di Associazioni del territorio.

Con l’occasione di Halloween, il Club organizzerà un “Gala degli Orrori” presso “Madonnina Albergo Ristorante” di Cantello dove parte del ricavato servirà a finanziare iprogetti di Club.

Per iscriversi si può inviare una mail a segreteria.racvareseverbano@gmail.com o raggiungere la pagina Instagram di Club @racvareseverbanophf.