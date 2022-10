Geometri in festa per premiare la loro attività

Nella cornice del rinnovato “Double Tree by Hilton Milan Malpensa” a Solbiate Olona, venerdì 23 settembre 2022 si è svolta la cerimonia di premiazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese per celebrare i propri iscritti che hanno raggiunto i 35, 50 e 60 anni di attività professionale e per conferire dieci borse di Studio diplomati neoiscritti all’Albo.

L’evento ha fatto seguito alla cerimonia del 24 giugno 2022 svoltasi sempre a Solbiate Olona, durante la quale sono stati premiati altri 98 Iscritti all’Albo anch’essi da 35, 50 e 60 anni. Alla cerimonia del 23 settembre scorso sono intervenuti il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello, il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Maurizio Savoncelli, l’Europarlamentare Onorevole Isabella Tovaglieri, il Sindaco di Varese Davide Galimberti, l’Onorevole Matteo Bianchi, l’Assessore Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo ed il Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali Regione Lombardia Emanuele Monti.

Alla cerimonia hanno partecipato anche numerosi geometri varesini, i vertici del collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese, i rappresentanti dei Collegi Geometri delle altre Province Lombarde e della Consulta Regionale e degli altri Ordini Professionali della Provincia di Varese, nonché i rappresentanti del Consiglio Nazionale e della Cassa Geometri. Sono stati premiati 83 Geometri con 35 anni di iscrizione e 2 iscritti da 50 anni di appartenenza all’Albo provinciale, nonché conferite dieci borse di studio a diplomati under 30 iscritti all’Albo nel 2022.

«La cerimonia di premiazione dei Geometri iscritti all’Albo Professionale rappresenta sempre un momento significativo nella vita associativa e aggregativa del nostro Collegio – ha sottolineato Fausto Alberti, Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Varese – Che si svolge dopo un’interruzione di alcuni anni dovuta all’emergenza sanitaria, e rappresenta non solo un’occasione di incontro e di festa fra Colleghi, ma anche un momento per ringraziare coloro che hanno operato e dato lustro alla nostra professione e nel contempo un’opportunità per ribadire il ruolo attivo della nostra Categoria professionale, che si conferma nuovamente fra le figure tecniche a servizio del Paese, con un ruolo primario nel processo di rilancio sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché della transizione ecologica e digitale. In merito poi all’accesso alla professione da parte dei giovani è stato presentato il nuovo Corso di Laurea triennale professionalizzante LP-01 in tecnologie digitali per costruzioni, l’ambiente e il territorio (TeDCAT), organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia».