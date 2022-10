Con Giancarlo Giorgetti all’Economia a Varese va il ministero più “pesante”

Un ministro “politico” in uno dei ruoli che si preannuncia come uno dei più delicati e tecnici di questa legislatura: Giancarlo Giorgetti ricoprirà ufficialmente l’incarico di Ministro dell’Economia. Dopo aver avuto un ruolo chiave, soprattutto nel sostegno del Governo, all’interno della squadra di Mario Draghi il dirigente leghista arriva al vertice del dicastero di via XX settembre.

La sua storia

Giancarlo Giorgetti è nato nel 1966, figlio di Natale e Angela, pescatore il padre e operaia nella Tessitura Piatti come tantissime cazzaghesi la madre. È cresciuto a Cazzago Brabbia, un piccolo paese di 800 abitanti sulle rive del Lago di Varese caratterizzato dalla storica presenza della cooperativa pescatori.

Giorgetti è laureato in economia all’Università Bocconi, di professione è commercialista e revisore dei conti. Ha due fratelli, Giuseppe (dipendente della Società Autolinee Varesine s.r.l.) il maggiore e Francesco (dipendente di Leonardo) il più piccolo. Ha sposato Laura Ferrari, una ragazza di Cazzago Brabbia, che frequentava la sua stessa compagnia e abitava a poche centinaia di metri dalla sua casa. Con lei ha avuto una figlia oggi 20enne.

Appassionato di calcio (il suo ruolo è il portiere), è tifosissimo della Juventus e del Varese proprio come papà Natale, mentre col fratello Francesco condivide la passione viscerale per il Southampton, squadra inglese. Nel 2001 ha fondato il fanclub italiano “Italian Saints” insieme al fratello Francesco e in gioventù è stato vicino al Fronte della Gioventù, i giovani dell’allora MSI, per poi abbracciare la Lega di Umberto Bossi. Cugino di Massimo Ponzellini, dopo la Bocconi, ha lavorato alla Metodo, società di consulenza e revisione dei conti fondata da Angelo Provasoli e Gianluca Ponzellini.

Papà Natale e mamma Angela

Papà Natale, scomparso qualche anno fa, uno degli ultimi pescatori professionisti del nostro territorio che gli ha trasmesso la passione per il Varese; mamma Angela, custode gelosa della sua famiglia, mai in prima fila, ma sempre dietro le quinte a seguire la crescita dei figli, “viziati” con i suoi piatti cucinati con maestria, primo fra tutti il proverbiale pesce in carpione tipico della tradizione lagheé

Carriera politica di Giancarlo Giorgetti

Sindaco di Cazzago Brabbia per due mandati, la prima elezione in Parlamento è datata 1996: leghista da sempre, diventa segretario della Lega Lombarda ed è sempre stato considerato tra i fedelissimi di Umberto Bossi, suo “padre politico”.

È uno dei pochi “bossiani” ad aver resistito allo spoil system interno al partito voluto prima da Roberto Maroni e poi da Matteo Salvini. Rieletto alle ultime elezioni. Tra le altre cose è stato presidente della commissione Bilancio della Camera (2001-2006 e 2008-2013).

Nel 2013 Giorgetti è stato chiamato dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel gruppo dei cosiddetti “dieci saggi”, accademici e politici di lungo corso, incaricati di elaborare un piano di riforme istituzionali ed economiche.

Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 è stato eletto deputato della repubblica e fin da subito è parso il braccio destro di Matteo Salvini nella conduzione delle trattative per la formazione di un Governo. In seguito nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel Governo Draghi in carica dal 2021 è stato ministro dello Sviluppo economico.