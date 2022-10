Gioia da Champions: per il Milan in gol il difensore di Fagnano Olona Matteo Gabbia

Un varesotto in gol nella sfida di Champions League di questa sera – martedì 25 ottobre – tra Milan e Dinamo Zagabria. Al 39′ del primo tempo, infatti, con un perfetto colpo di testa da calcio di punizione Matteo Gabbia ha trafitto la porta difesa da Livakovic e assaporato l’indescrivibile gioia della prima marcatura nella massima competizione europea.

Per il difensore rossonero nato a Busto Arsizio e cresciuto a Fagnano Olona si tratta della seconda partita in Champions League, dopo l’esordio dello scorso 12 ottobre nella partita di cartello contro il Chelsea, squadra londinese guidata in attacco da un’altra conoscenza della nostra provincia: Pierre-Emerick Aubameyang.

La rete del centrale campione d’Italia non solo ha portato in vantaggio sull’1 a o il Milan contro la Dinamo, ma, con altri 90′ da disputare prima della fine della fase a gironi, (al momento) risulta determinante anche per il passaggio dei rossoneri agli ottavi.