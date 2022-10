Giordano, FDI: “Posticipo dei caloriferi a Varese, è un ordinanza senza senso”

Il consigliere di Fratelli d’Italia Salvatore Giordano interviene contro l’ordinanza del Comune di Varese che posticipa l’apertura dei caloriferi dal 22 al 31 di ottobre.

«È un’ordinanza al contrario – spiega Giordano – Di solito si anticipa l’apertura dei caloriferi in caso di freddo, non si posticipa l’apertura in caso di caldo. Se fa caldo, con le bollette alle stelle nessuno si sogna di usare i caloriferi, a meno che non sia assolutamente necessario».

Il consigliere di minoranza ritiene che sia: «Un’ordinanza di facciata, tutta politica. Solo per sottolineare che questa Giunta è ambientalista. ma ormai siamo tutti ambientalisti».