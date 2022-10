Giorgetti al termine del Consiglio federale Lega: “Salvini candidato naturale al Viminale”

“Il consiglio federale della Lega ha confermato a Matteo Salvini pieno mandato per proseguire i lavori con gli alleati per dare all’Italia un governo politico e all’altezza delle aspettative”. Lo si legge nella nota finale che ha approvato all’unanimità le priorità del partito: stop al caro bollette, estensione e rafforzamento della flat tax, sicurezza nelle città, via libera ai cantieri, taglio della burocrazia, valorizzazione di settori come l’agricoltura, la pesca e il turismo. Salvini ha ricordato che la Lega ha donne e uomini di valore e ha confermato di avere “idee chiare” sul da farsi e sulla squadra da portare al governo.

Intanto è arrivato anche il commento di Giancarlo Giorgetti al termine del consiglio federale della Lega che ha risposto alle telecamere diFanpage.it e Fattoquotidiano.it: Avete consegnato una lista di ministri a Meloni?, gli è stato chiesto: “No, no, c’è una lista di ministeri interessanti per la Lega, ma non abbiamo parlato di nomi”. Il nome per il Viminale è Salvini? “Mi sembra una candidato naturale”, ha risposto Giorgetti.