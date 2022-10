Una giornata per vivere via Roma tra street art, giochi, musica e colori, food, beverage e attività per i più piccoli. Appuntamento Sabato 16 ottobre

Domenica 16 ottobre a Saronno chiuderà via Roma, una delle vie del centro cittadino di Saronno, per un evento chiamato “Via Roma Street Party“, organizzato dal Comune di Saronno.

«L’idea di chiudere via Roma al traffico e svolgervi una serie di attività che vanno dal gioco dei bimbi, alla musica, allo street food & beverage, e a varie attività di socializzazione, si collega alla necessità di valorizzare brani della città che possono e devono essere vissuti dai cittadini, e non essere utilizzati prevalentemente per il solo passaggio. Si collega ovviamente all’opportunità di rilanciare il commercio che con le sue attività di vicinato e vetrine, oltre ad offrire un servizio personalizzato, contribuisce a rendere più vivibile e sicura la città, in una parola a renderla a misura d’uomo», commenta l’assessore Franco Casali.

Il programma prevede, per le attività di socializzazione, la presenza di tavoli e sedie per piccini e adulti, dove i primi potranno fermarsi ad esempio per disegnare animali, fiori, piante, biciclette e i secondi per giocare a dama, scacchi, carte. Ci sarà una Marching Brass Band di musicisti professionisti che animerà allegramente tutta la via dalle 16,30 alle 18,30; somministrazioni all’esterno dell’esercizio di bevande e cibo; la possibilità per piccini e bambini di partecipare a partire dalle 14,30 ad una gimkana attrezzati con bici e caschetto, e dimostrazioni di attività ludico sportive.

«Il tutto all’insegna della riappropriazione e condivisione di spazi sociali, analogamente a quanto fatto col “Parking Day”. I cittadini sono ovviamente invitati a venire a piedi, in bici, con i pattini per fare in sicurezza l’attività che preferiscono, perché la strada sarà chiusa al traffico dal primo pomeriggio sin verso le 19,30», termina Casali.

La strada verrà chiusa al traffico veicolare per tutta la durata dell’evento. Si consiglia di recarsi sul posto in bicicletta o a piedi. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato alla prima domenica successiva.