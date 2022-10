Giovane si ribalta in auto nella notte a Oggiona Santo Stefano

Incidente stradale nella notte a Oggiona con Santo Stefano in via per Cedrate. L’auto guidata da un giovane di 21 anni si è ribaltata e il ragazzo è finito all’ospedale di Circolo.

Sul posto automedica, ambulanza e vigili del fuoco di Varese. Il giovane è arrivato al pronto soccorso di Varese in codice giallo. Il fatto è avvenuto poco prima delle 3 di sabato.