I giovani dell’associazione luinese Utòpia inaugurano la nuova sede

Dopo un’estate densa di eventi e con un numero sempre crescente di iscritti e affezionati, Utòpia è pronta ad accogliervi ufficialmente nella sua sede luinese, al Parco Hussy.

L’inaugurazione della sede avrà luogo a Parco Hussy, via Creva 4/a, sabato 5 novembre, e inizierà alle ore 20:00. Alle 20:30 si apriranno le danze sulle note degli artisti Lü & Ame, Mountains of the Sun e Acate, «non vi diciamo niente, venite a scoprirli – raccontano dall’associazione -. Non abbiamo dubbi che vi faranno ballare sotto la luce delle stelle, nell’attesa del brindisi di mezzanotte. Portate il vostro bicchiere da casa per essere amici dell’ambiente».

L’evento sarà riservato ai soli soci Utòpia, ma come sempre sarà offerta la possibilità di tesserarsi in loco al banchetto associativo. «E se qualunque momento è buono per diventare parte di Utòpia – continuano – adesso che l’associazione sta entrando nel vivo del suo progetto e che la sede è finalmente pronta a ospitarci ogni settimana, lo è ancora di più. Ricordiamo, inoltre, che quasi tutti i corsi e laboratori, gratuiti e aperti a tutti i tesserati, sono iniziati (intaglio, ceramica, cucina vegetale, canto, ritmo, songwriting, scrittura). Mancano solo il corso di teatro e arti visive, che partiranno a inizio novembre – concludono -. Cosa aspettate ad iscrivervi? Vi aspettiamo sabato!».

Utòpia è un’APS, associazione di promozione sociale, nata a Luino lo scorso 21 marzo con l’obiettivo di costruire, mediante la realizzazione di progetti a sfondo socio-culturale, il polo culturale giovanile che prima d’ora era assente nel territorio del Luinese. Per rimanere aggiornati sugli eventi e per sostenere il progetto potete seguire il profilo Instagram: @_associazione_utopia