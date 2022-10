I Giovani Skorpions di Varese a difesa del tricolore

La formazione under 18 degli Skorpions pronta a difendere il titolo di campioni conquistato nello scorso gennaio, grazie all’ intenso lavoro che consentirà di schierare, anche in questa stagione, una nutrita pattuglia di esordienti e di disporre di una squadra tecnicamente valida.

La sfida con i Seamen, che restano una delle società leader a livello giovanile, in programma sabato a Vedano Olona, kick off alle 18.30, chiarirà fin da subito i valori di una conference che vede, inoltre, la presenza di Leocorni, squadra nata dalla sinergia di Rhinos, Lions e Daemons, Giaguari e Panthers.

«Si tratterà di un campionato difficile perché il ricambio generazionale, imposto dai limiti d’età, comporta ogni anno una rivoluzione dell’organico» spiega Nicolas Principi. «Nonostante ciò, manterremo la medesima mentalità e le identiche metodologie di lavoro che sono il nostro punto di forza e il miglior viatico per puntare in alto. Chiederemo ad alcuni dei ragazzi più esperti di cambiare ruolo per assumere una leadership diversa all’interno del roster, confidando nella rapida crescita dei “rookies” che stanno mettendo in mostra, peraltro, qualità importanti. Il debutto sarà un banco di prova importante perché i Seamen restano una delle società più solide e perché il titolo di campioni in carica, che difenderemo con le unghie e con i denti, ci rende, per tutte le avversarie, la squadra da battere.

Altre sicurezze? «Sicuramente il coaching staff che vede Luca Brivio in qualità di nuovo offensive coordinator, Michele Grassi e Marco Caccivio incaricati di allenare i ricevitori, Manuele Della Bosca a gestire il comparto dei running back e il confermato Paolo Chiolerio per le linee difensive. Completano l’organico il sottoscritto, come defensive coordinator, e Giorgio Nardi che con la sua infinita esperienza ricoprirà ancora il ruolo di head coach».