Sei giovani talenti della musica sul palco delle Arti di Gallarate, insieme all’orchestra filarmonica europea

Un concerto premio per i migliori allievi delle masterclass dal 2018 al 2021 al teatro delle Arti di Gallarate, in programma per martedì 11 ottobre, alle 21: l’evento è organizzato dall’Orchestra Filarmonica Europea, che si esibirà con i giovani talenti musicali italiani, e sponsorizzato da Biverbanca filiale di Gallarate.

Nel 2018 Olga Zdorenko (pianista russa di fama internazionale e docente di Conservatorio in Italia) per il pianoforte. Lo studente vincitore Gabriele De Feo eseguirà il terzo concerto di Beethoven. Sempre nel 2018 si è tenuta una masterclass di flauto con docente Diego Collino (Conservatorio di Milano). Lo studente designato, Alessandro Schiattone, si è già esibito con l’orchestra nel 2018 con il concerto K 313 di Mozart.

Nel 2019 è stata la volta di Irene Veneziano (pianoforte). Al termine di questa masterclass è stato designato per il concerto premio con orchestra il pianista gallaratese Lorenzo Bovitutti che eseguirà il concerto n. 1 di Beethoven.

Dato l’altissimo livello generale si è deciso di assegnare una menzione speciale a un’altra studentessa, Isabella Ricci, che eseguirà il primo tempo del

concerto K 488 di Mozart.

Nel 2021 si e’ tenuta una masterclass di clarinetto tenuta da Marco Giani (fra l’altro primo clarinetto dei Pomeriggi musicali di Milano). Anche in questo caso il livello è risultato talmente alto ed omogeneo che si e’ deciso di assegnare il concerto premio a Filippo Cortellari (che eseguirà il concerto di Mozart K 622) e una menzione speciale ad altri due studenti, Luca Scappagnini e Rocco Barenghi che eseguiranno il Konzertstuck di Mendelssohn op. 114 n.2.

Programma

L.van Beethoven: Concerto per pianoforte e orchestra n. 1; solista Lorenzo Bovitutti

W.A. Mozart: dal Concerto K 488 per pianoforte e orchestra: primo movimento; solista Isabella Ricci

W.A.Mozart: Concerto per clarinetto e orchestra in la magg.K 622; solista Filippo Cortellari

Felix Mendelsssohn Bartholdy: Konzertstuck per 2 clarinetti op. 114 n.2; solisti Luca Scappagnini e Rocco Barenghi

L.van Beethoven: Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do min.; solista Gabriele De Feo

Ingresso: posto unico 10 euro

Ridotto fino a 25 anni 5 euro

Prevendita presso la biglietteria del teatro in orario di apertura

(consultare il sito http://www.teatrodellearti.it)

I biglietti saranno in vendita anche la sera del concerto a partire

dalle 17.00