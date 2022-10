È Giovanni Costanzo il primo candidato sindaco per Bardello con Malgesso e Bregano

Si chiama Giovanni Costanzo, ha 31 anni, e si presenta come candidato sindaco alle elezioni amministrative che dovranno eleggere per la prima volta il sindaco del nuovo comune d Bardello con Malgesso e Bregano.

Sarà sostenuto dalla lista “Movimento Alternativo” che assicura di volersi candidare in diverse realtà amministrative per portare avanti le istanze che nascono dalla popolazione residenti.

Dopo l’esperienza a Brissago Valtravaglia, Giovanni Costanzo si propone di guidare il comune che nascerà dalla fusione: « Il movimento è nato nel 2020 come network di comunicazione tra diverse realtà comunali per creare più legame tra amministrazioni e collettività. Vediamo crescere attorno a noi interesse per costruire davvero una relazione molto specifica sulle problematiche delle collettività e i reali problemi della cittadinanza, creando strategie insieme ai cittadini».

Per lanciare la candidatura, Giovanni Costanzo ha registrato un video davanti alla scuola primaria di Bardello ribadendo la volontà di essere un movimento “dal basso”

Affiancato dal candidato sindaco per Azzate Antonio Facciuti, Costanzo ribadisce di voler creare una rete che dia spazio e voce alle comunità in una rete comunicativa “meno legata alle dinamiche partitiche”.