Il Giro d’Italia arriva a Cassano. E arriva anche nelle scuole: «L’amministrazione comunale ha invitato tutte le Scuole primarie cittadine ad aderire e partecipare al progetto “Biciscuola 2023”, che coinvolge le Province toccate dal Giro d’Italia 2023 e da tutte le corse del grande ciclismo italiano» spiega il sindaco Pietro Ottaviani.

«Il progetto Biciscuola è un progetto didattico, promosso da RCS Sport e La Gazzetta dello Sport, rivolto alle classi di scuola primaria da anni tradizionalmente collegato al Giro d’Italia e alle Classiche del Grande Ciclismo. Grazie agli esclusivi materiali didattici cartacei e multimediali messi a disposizione, le Scuole cassanesi avranno la possibilità di far conoscere agli studenti il mondo della bicicletta, le sue competizioni e i suoi valori. Inoltre, BiciScuola regalerà la possibilità di vivere un’esperienza da veri campioni sul palco della grande corsa».

La Città di Cassano Magnago sarà protagonista di una di queste corse, poiché sarà tappa di arrivo del Giro d’Italia il 20 maggio 2023 «e grazie al progetto “BiciScuola” anche le nostre scuole potranno avere un ruolo di primo piano e luogo ideale per far conoscere ai più giovani il mondo e i valori del ciclismo, valorizzazione l’uso della bicicletta, diffondere l’importanza dell’educazione alimentare e della sostenibilità, fare educazione stradale».

Le scuole aderenti al progetto avranno inoltre la possibilità di ricevere presso la loro sede una visita della Polizia Stradale, partner del progetto, per una lezione di educazione stradale.

Insieme a questo importante progetto per le Scuole primarie, l’Amministrazione comunale costruirà progetti e iniziative a tema per le scuole dell’infanzia e secondarie per coinvolgere i più piccoli ed i più grandi.

«Il Giro d’Italia per Cassano parte proprio dalle nostre Scuole! Il cielo è rosa sopra Cassano, Cassanesi godiamoci questa tappa!».