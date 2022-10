Gli animali si raccontano: racconti e laboratori al MABA di Angera

In occasione di F@mu domenica 9 ottobre alle ore 15 il museo di Angera propone una speciale attività per i bambini dai 4 ai 12 anni. Visita guidata gratuita per i genitori

Il MABA (Museo Archeologico dei Bambini di Angera) invita i bambini dai 5 ai 12 anni al laboratorio “Gli animali raccontano” promosso per domenica 9 ottobre alle ore 15 nella sede di via Marconi, in occasione della XII edizione di F@mu, la giornata nazionale delle Famiglie al museo.

Nelle vetrine del museo si nascondono tanti animali: lupi, capre, cani e persino orsi! Sono animali che hanno tante storie da raccontare sul passato della città.

I bambini potranno mettersi in ascolto dei loro racconti: sceglieranno il loro animale del cuore e lo trasformano in un modellino da portare a casa come ricordo della giornata!

Attività pensata per bambini dai 4 ai 12 anni.

L’appuntamento è domenica 9 ottobre alle ore 15 al Civico Museo Archeologico di Angera (via Marconi 2).

I genitori sono i benvenuti e potranno approfittare dell’occasione per visitare gratuitamente il museo con l’accompagnamento di un archeologo.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioniangera@gmail.com oppure 3204653416.