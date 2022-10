Gli appuntamenti di Boragno a Busto Arsizio tra favole e terapie a base di libri

Dopo un fine settimana di “pausa” per il ponte del 1° novembre, la Galleria Boragno si prepara a riprendere il ciclo di eventi culturali in programma nella sua sede di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio, e in altre sedi cittadine. Questi i prossimi appuntamenti:

Domenica 6 novembre alle 17 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “Riccardin cuor di Leoncin” di Valentina Guerra, pubblicato da TraccePerLaMeta Edizioni. Una favola a lieto fine che nasce dall’esperienza personale vissuta dall’autrice con il nipote Riccardo, e racconta il coraggio, l’incoscienza e il senso pratico dei bambini chiamati ad affrontare la malattia. Il ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli, che collabora con l’Ospedale Del Ponte di Varese per alleviare le sofferenze dei bambini malati e delle loro famiglie attraverso una serie di interventi, dall’animazione del Day Hospital oncoematologico al servizio taxi per le famiglie. Il libro sarà presentato dall’autrice in un dialogo con la professoressa Patrizia Fazzini del liceo artistico “P.Candiani” di Busto Arsizio.

Lunedì 7 novembre alle 19 si terrà presso il bar “Calma e Gesso”, in via Antonio Pozzi 5 a Busto Arsizio, la presentazione del corso “Libroterapia”, curato dallo psicologo Marco Paganini e organizzato in collaborazione con la Galleria Boragno. Il corso, che avrà luogo con un minimo di 6 iscrizioni, sarà articolato in 4 incontri che si svolgeranno il 5 dicembre, il 9 gennaio, il 6 febbraio e il 6 marzo, dalle 18 alle 20, sempre presso la sede di “Calma e Gesso”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 338-3275029 (Paola) e 328-3219429 (Tito) o l’indirizzo e-mail paolasacerdoti63@gmail.com.

Si segnala infine che sabato 5 novembre alle 17.30 sarà inaugurata allo Spazio Arte “Carlo Farioli” di via Silvio Pellico 15 la mostra personale “Incontri”, una selezione di sculture e disegni dell’artista Marzia Mucchietto. L’esposizione resterà poi aperta fino al 20 novembre, dal giovedì al sabato dalle 16.30 alle 19 e la domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19, a ingresso gratuito.