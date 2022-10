Gli european master, i voli privati su Malpensa e il vincitore del premio Chiara nel podcast del 17 ottobre

Le notizie di lunedì 17 ottobre

L’ondata autunnale di nuovi contagi da SarsCov-2 in provincia di Varese potrebbe essere vicina al suo picco.

I dati quotidiani sui nuovi tamponi positivi comunicati mostrano infatti in questi ultimi giorni un evidente rallentamento: segno che la curva dei contagi potrebbe presto interrompere la sua crescita e, come accaduto già in passato, cominciare la sua discesa.

Un nuovo evento sportivo di grande rilevanza dal punto di vista dell’accoglienza e del turismo arriverà a Varese. Sono gli European Master Games che si terranno nel 2027, una sorta di “piccola olimpiade” (sono anche suddivisi tra estivi e invernali) dedicata agli atleti master, ovvero per gli amatori over 30.

La candidatura sostenuta da Regione Lombardia coinvolge le città di Varese, Como e Lecco: questa mattina – lunedì 17 – è stata effettuata un’audizione davanti al board dell’ente che organizza i Giochi (a capo del quale c’è il leggendario astista ucraino Sergej Bubka) e il verdetto è stato positivo.

La proposta “insubre” ha battuto quella di Lisbona: la manifestazione è organizzata dalla IMGA – International Master Games Association – e ha preso il via nel 2008 a Malmoe in Svezia. Dal 2011 ha cadenza quadriennale

Aumenta del 30% rispetto al 2021 a Linate e Malpensa il traffico di aviazione generale, cioè quello relativo agli aerei privati.

Sono oltre 25mila i movimenti nei due scali relativi ai voli business, trainati anche dal raddoppio del traffico di jet privati in partenza e in arrivo dal Nord America.

I numeri verranno presentati alla fiera dell’aviazione ad Orlando, dove Sea Prime partecipa per la sesta volta, e con il brand Milano Prime, è leader nella gestione di aeroporti di business aviation in Italia e in Europa.

È Antonio Pascale a vincere il Premio Chiara 2022, con il suo “La foglia di fico”. La trentaquattresima edizione del Premio Chiara si è conclusa domenica 16 ottobre proprio con lo spoglio delle schede e la premiazione dei vincitori, ospitata nella sala Napoleonica di Ville Ponti a Varese.

Pascale ha vinto per 66 voti: dietro di lui si sono piazzati Alessandra Sarchi con il libro “Via da qui” e Michele Mari, con il romanzo “Le maestose rovine di Sferopoli”, i due finalisti arrivati seconda e terzo hanno ricevuto rispettivamente 39 e 35 voti.

Elisa Albè invece ha vinto il premio chiara giovani con il racconto “Diecimila miglia”, mentre Vera Carucci è la vincitrice della quarta edizione del Premio Regio Insubrica.

Verghera e Samarate danno l’addio a Giorgio Premazzi, presidente dello storico circolo di Verghera (appunto) e del Caffè Teatro, spazio di cultura ben noto anche oltre i confini samaratesi.

Premazzi, 63 anni, in passato era stato anche alla guida degli “Amici del buonumore”, sodalizio che promuove attività per il tempo libero nella cittadina vicino a Malpensa. A ricordarlo in queste ore con affetto e dolore, tra gli altri, anche la sezione Anpi di Samarate e Verghera.

I funerali si terranno martedì 18 ottobre 2022, nella chiesa parrocchiale di Verghera, alle 16.30.