Gli eventi a Varese nel weekend del 21, 22 e 23 ottobre

Dalla visita guidata ai lavori della Caserma Garibaldi alle tante mostre nei musei cittadini, fino al festival del cibo. E poi, appuntamenti musicali, di teatro e di cinema per un fine settimana ricco di eventi nel centro città di Varese e nei suoi dintorni.

da venerdì 21 a domenica 23 ottobre

Caserma Garibaldi, porte aperte al cantiere

Riflettori accesi sul nuovo polo culturale della città: in programma un incontro di presentazione e l’apertura straordinaria del cantiere con percorsi accompagnati per cittadini e visitatori. Un fine settimana alla scoperta del passato e del futuro della città con approfondimenti sulle nuove destinazioni d’uso e sulle soluzioni architettoniche e di restauro che porteranno alla trasformazione della Caserma Garibaldi nel nuovo polo culturale di Varese, destinato ad accogliere, tra gli altri, i servizi bibliotecari, i fondi storici e l’Archivio del Moderno. Info e programma: www.comune.varese.it.Sabato e domenica porte aperte al cantiere: cittadini e visitatori, in gruppi da 10 persone, avranno l’opportunità di visitare l’ex Caserma grazie a dodici tour accompagnati tra passato e futuro dell’edificio. Prenotazioni aperte da sabato 15 ottobre a partire dalle ore 10 sul sito www.eventbrite.it cercando “Caserma Garibaldi”. Per informazioni: turismo@comune.varese.it. – L’ARTICOLO

venerdì 21 ottobre



IL MANDOLINO DI MARIO LODI, IL VIOLINO DI GIANNI RODARI

Storie di due intellettuali lombardi del Novecento

Sala Matrimoni del Comune di Varese Via Sacco, 5

Convegno

Info: www.uninsubria.it

PAROLA DI DONNA | 4a EDIZIONE

ore 20.30

Teatro “Gianni Santuccio”

Via Sacco, 10

FEELING SCIENCE

con JRC di Ispra

UN ESPERIMENTO TEATRALE

drammaturgia di Angela Demattè, regia di S. Gonella e A. Chiodi

Consulenza scientifica di Adriaan Eeckels e Caterina Benincasa

Musiche di Ferdinando Baroffio

Prenotazioni: paroladidonnavarese@gmail.com | 338.2039505 dalle 16.00

Prevendita in biglietteria h. 9.30 – 19.30 il giorno dello spettacolo

Biglietto intero € 13 | ridotto € 10

Info: Facebook Rassegna Parola di donna – Varese

VARESE RE-LIVE!

INDAGINE SU ALDA MERINI. Non fu mai una donna addomesticabile

ore 21.00

Cinema Teatro Nuovo Viale dei Mille, 39

Testi e regia di Antonio Nobili, con Giorgia Trasselli e Margherita Caravello

Ingresso euro 15/12 (platea), 10 (galleria)

Info: 0332.237325 | 0332.830053 | segreteria@filmstudio90.it | www.filmstudio90.it

sabato 22 ottobre

Dal Progetto Mazziniano alla realtà: il caso di Varese

dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Salone Estense del Comune di Varese Via Sacco, 5

Convegno

Info: Facebook Associazione Mazziniana Italiana – Varese – sez. “Giovanni Bertolè Viale”

78° ANNIVERSARIO DELL’OTTOBRE DI SANGUE VARESINO

ore 9.30, Ritrovo presso Circolo Coperativo di Biumo e Belforte.

Percorso deposizione di fiori: Cippo dedicato a Renè Vanetti in viale Belforte, Cippo dedicato a Trentini, Copelli e

Ghiringhelli in Largo Martiri della Libertà (di fronte all’Ippodromo delle Bettole), Monumento funebre di Walter Marcobi nel cimitero di Casbeno

Verso un nuovo modello di Health City

9.30 alle 11.30

Sala Montanari del Comune di Varese

Via dei Bersaglieri, 1

Seminario a cura del Comitato Varese in salute

Un profilo professionale innovativo che può contribuire ad elaborare risposte nuove e inclusive rispetto alle esigenze di salute e benessere della città

Programma

Prima parte: 9.45 – 10.30 Health City Manager

Quattro giovani professionisti, della nostra città, che hanno partecipato al secondo corso ANCI per Health City Manager: Maria Paola Cocchiere: GYmMi, palestre a cielo aperto per città sostenibili alla portata del cittadino

Michele Conte: Health Literacy, Health City

Miryam Mansour: Diabete: alimentazione e sport come strumenti di prevenzione

Valerio Langè: Accendete le telecamere: dati di fatto per la prevenzione

Seconda parte: 10.30 – 11.00 Ricercare per prevenire

Licia Iacoviello e Francesco Gianfaglia: l’attività del Centro di Ricerca in Epidemiologia e Medicina Preventiva della Università dell’Insubria. Discussione: 11.00 – 11.30

Evento organizzato dal Comitato Varese in Salute con la collaborazione del Centro di Ricerca in Epidemiologia e

Medicina Preventiva. Cibo, sovranità alimentare e cambiamento climatico, agricoltura e ambiente per ripensare e ricucire la città, ore 9.30

Castello di Masnago Via Cola di Rienzo, 42

a cura di AIAB Lombardia

da un’idea di PROGETTO CONCITTADINO e COLLETTIVA

Michele Mancino, giornalista, vice direttore di Varesenews

Paolo Valisa, meteorologo – Centro Geofisico Prealpino

Berne Gawlick, Portfolio leader water quality – JRC/ Joint Research Centre in Ispra

Bruno Cerabolini, Professore ordinario di Botanica Ambientale presso l’Università dell’Insubria

Claudia Sorlini, Vicepresidente Fondazione Cariplo. Ricercatrice e Docente Microbiologia Agraria – Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente – Università degli Studi di Milano

Renata Lovati, allevatrice biologica

VANDRING/VAGARE

opere/azioni di Margrethe Kolstadt Brekke, Giovanni Nicolini, Manuel Portioli

Distretto Rurale collettivo arte e iniziativa concreta

Evento organizzato da Associazione Italiana Agricoltura Biologica Lombardia

INCONTRI D’AUTORE IN BIBLIOTECA

ore 16.00

Biblioteca Civica

Via Sacco, 9

METTIAMOCI UNA BELLA PIETRA SOPRA di Lorenzo Dominioni

Info/prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontri-dautore-mettiamoci-una-bella-pietra-sopra-di-lorenzo-dominioni-421767486907

Premio Chiara

Laboratorio di musica e lettura

ore 16.30

Villa Recalcati

Piazza Libertà, 1

Info: www.premiochiara.it

Varese ai primi del ‘900 – ricordi di Umberto Ermolli

ore 18.00, Salone di VareseCorsi

Piazza della Motta, 4

presentazione del libro con la scrittrice Angela Borghi

GENERAZIONE GIOVANI

ore 20.00

Cooperativa di Biumo e Belforte

Viale Belforte, 165

SPETTACOLO: TEATRO, MON AMOUR

Con i Verba Manent Lab – Lorella Bottegal, Roberto Caffetti, Gianni La Rocca, Silvia Merlo, Massimo Perboni, Dina Rebeschi, Laura Repetto, Stefania Scarfò, Marie Nicole Trezza.

Per info e prenotazioni: 347.8116559 | verbamanentprogetti@gmail.com

Fb Generazione Giovani | Instagram generazionegiovani2022

AmaTe | Rassegna di teatro amatoriale e solidale

5a edizione ore 21.00, Teatro di Varese

Piazza Repubblica

IL COLPO DELLA STREGA

di John Graham

Compagnia Effetti Collaterali

L’incasso sarà devoluto a Kiwanis Varese Onlus

www.effetticollateralivarese.it

FITAxTE 2022 | SERATA OMICIDIO

ore 21.00, Salone Estense del Comune di Varese Via Sacco, 5

Compagnia Teatrale I MATTATTORI

Info: www.fitavarese.it

domenica 23 ottobre

Premio Chiara

Papà leggiamo | Seminario sulla lettura

ore 9.30 – 11.30

Villa Recalcati

Piazza Libertà, 1

A cura e con Monica Castagnetti

Info: www.premiochiara.it

78° ANNIVERSARIO DELL’OTTOBRE DI SANGUE VARESINO

ore 10.00, Largo Resistenza, deposizione corona di alloro. Saluto del Sindaco di Varese e del Presidente della Sezione cittadina dell’ANPI. Orazione ufficiale del prof. Enzo Laforgia, Assessore alla Cultura del Comune di Varese. Chiusura manifestazione al canto di “Bella ciao”. Accompagnerà la cerimonia la banda musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago. In caso di pioggia, la cerimonia ufficiale avrà luogo presso la Sala Montanari – Via dei Bersaglieri, 1

TUTTO SU PALAZZO ESTENSE E I SUOI GIARDINI

ore 11.00, Salone Estense del Comune di Varese di Via Sacco, 5

L’autore del volume Bruno Belli dialogherà con Mario Visco, responsabile Pagine Culturali de “La Prealpina”

Intervengono: Davide Galimberti, Sindaco di Varese

Enzo Rosario Laforgia, Assessore alla Cultura

Ingresso libero

GENERAZIONE GIOVANI

dalle 15.00 bambini

dalle 17.00 ragazzi/adulti

Cooperativa di Biumo e Belforte

Viale Belforte, 165

WORKSHOP: IL GIOCO DEL TEATRO

Con Marina De Juli – attrice, regista, drammaturga.

Per info e prenotazioni: 347.8116559 | verbamanentprogetti@gmail.com

Fb Generazione Giovani | Instagram generazionegiovani2022

Uscite Narranti | Arte e arcani misteri nel cimitero di Ganna

ore 15.00

Parcheggio Cimitero di Ganna (VA). Durata 3h circa.

Info: www.officinambiente.org | www.facebook.com/officinambiente

Premio Chiara

Serena Contini – Renato Guttuso, “I tempi della pittura”

ore 17.00

HIC-Museo MAGA

Via Egidio De Magri, 1 – Gallarate

Conferenza con Serena Contini intervistata da Angelo Crespi.

Info: www.premiochiara.it

EVENTI DI PIÙ GIORNI

venerdì 21 e sabato 22 ottobre

ECCEDIAMO | Seconda edizione

Il FESTIVAL DEL CIBO GIUSTO PER TUTTI

Un importante appuntamento annuale di incontro, condivisione, scambio e proposta tra addetti ai lavori, nonché un luogo di sensibilizzazione ed educazione per la popolazione giovane e adulta.

L’evento prevede, infatti, alcune iniziative rivolte alla cittadinanza – per esempio, le attività con le scuole e il concerto del Riciclato Circo Musicale – e altre agli addetti ai lavori tecnici e politici, come gli incontri sulla filiera del recupero, sulla piattaforma “the avanzers” (uno strumento per facilitare la raccolta e distribuzione del cibo) e sulla coprogettazione e collaborazione fra Enti Locali, Terzo Settore e grande distribuzione.

Info e programma completo: www.aclivarese.org – LEGGI L’ARTICOLO

da sabato 1 ottobre a venerdì 4 novembre

Autunno in rosa

Al via l’Autunno in rosa, l’iniziativa di ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Varese onlus, con il patrocinio del Comune di Varese. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e promuovere la prevenzione del tumore al seno, avviare e supportare ogni iniziativa volta a favorire un completo recupero delle donne che hanno subito un intervento al seno. Dal 1 ottobre al 4 novembre sono in programma diverse iniziative a Varese per sensibilizzare sul tema

Info: andos.varese@gmail.com | Facebook @andosvareseonlus

da sabato 1 a lunedì 31 ottobre

In occasione del 50° della fondazione Foto Club Varese APS presenta

OKTOBERFOTO 2022 | quattordicesima edizione

Varese “Città della Fotografia”: mostre fotografiche/multivisione

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito

Programma completo su fotoclubvarese.it

Info: info@fotoclubvarese.it | Fb: Foto Club Varese APS e Oktoberfoto Foto Club Varese | Instagram: fotoclubvarese | Whatsapp: +39 3394263742

MOSTRE

da sabato 8 ottobre a venerdì 18 novembre

FRONTIERE E CONFINI | Incontri, riflessioni, mostre, spettacoli, dibattiti

TRANSITO DI MERCI E PERSONE TRA VARESE E CANTON TICINO

Storie di espatri clandestini, contrabbando e traffici illeciti (1938-1966)

Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di Varese

Via Col di Lana, 5

Mostra a cura dell’Archivio di Stato di Varese

Inaugurazione sabato 8 ottobre ore 10.00

Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 15.00

aperture straordinarie:

sabato 8 e 22 ottobre dalle 10.00 alle 12.30

dal 17 giugno al 20 novembre 2022

I TEMPI DELLA PITTURA

Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: l’archivio di Nino Marcobi

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

Mostra a cura di Fabio Carapezza Guttuso e Serena Contini

Info: 0332 820409 | 0332 255485

info@museivarese.it | musei.masnago@comune.varese.it

www.comune.varese.it | www.museivarese.it

dal 28 luglio 2021 al 6 novembre 2022

Terre d’acqua. La civiltà delle palafitte. L’Isolino Virginia e i laghi varesini tra 5600 e 900 A.C

Villa Mirabello – Musei Civici del Comune di Varese

Piazza della Motta, 4

Info: www.museivarese.it

dal 1 ottobre al 13 novembre 2022

EXXISTERE

Mostra personale di Silvio Monti

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese

Via Cola di Rienzo, 42

a cura di Patrizia Di Modugno

Info: www.museivarese.it

PIERO CICOLI. Color Vibrante

a cura di Carla Tocchetti

dall’8 al 30 ottobre 2022 Ceramiche e maioliche

Varese, Battistero di Velate – Piazza Santo Stefano

Apertura sabato e domenica, ore 11.00-13.00 e 15.00-18.00

Visite infrasettimanali e info: scrivere a battisterodivelate@gmail.com

dal 7 al 29 ottobre 2022 Oli e acrilici su tela

The Art Company – Como, Via Borgovico 163 (cortile interno)

Apertura da lunedi a venerdì ore 15.30 – 18.30

Sabato su appuntamento: scrivere a info@theartcompanycomo.it

oppure telefonare al 335.8096546

dal 24 settembre al 1 novembre 2022

Tre Valli Varesine, un secolo di Storia del ciclismo

Sala Veratti Via Veratti, 20

Info: trevallivaresine.it

dal 16 ottobre al 13 novembre 2022

Celebrazione dei 225 anni del Tricolore italiano

Quest’anno si celebrano i 225 anni della nascita del tricolore italiano e Varese si trasforma in una grande “Galleria d’arte all’aperto”con la partecipazione di 225 artisti provenienti da tutta Italia che realizzeranno opere utilizzando i tre colori della bandiera italiana. Le opere saranno esposte nelle vetrine di negozi e gallerie d’arte. Nel periodo d’esposizione delle opere dal 15 ottobre al 12 novembre è prevista una serie di eventi collegati.

***

sabato 22 ottobre

ore 22.00-24.00

Piazza della Repubblica

Ballo del Tricolore

Serata dancing per coinvolgere i ragazzi nell’evento dei 225 anni del Tricolore

Evento organizzato dal Gruppo Alpini di Varese

***

domenica 23 ottobre

ore 10.00-17.00

“Le Persone del Tricolore”

ore 9.30

Piazza XX Settembre

la Marina Militare effettuerà l’alzabandiera e la posa, insieme all’Associazione Arma Aeronautica, di una corona alla targa in memoria dei fratelli Forzinetti cui è intitolata la piazza lastricata su disegno di Marcello Morandini.

***

dalle ore 10.00

Venticinque realtà tra Associazioni e Corpi d’arma saranno nelle principali piazze di Varese con stand e mezzi di

servizio. Presso i singoli gazebo saranno esposte le opere d’arte realizzate da Cesare Ottaviano, socio del Circolo degli Artisti di Varese, che rappresentano le singole realtà. Al termine della manifestazione i quadri, donati dall’artista, troveranno posto per una breve esposizione a Villa Recalcati sede della Provincia di Varese. Presso lo stand della Marina Militare in Piazza XX Settembre, sarà ospitata l’esposizione di modellismo statico di un’importante associazione locale insieme alla campana che il “Museo Tecnico Navale” di La Spezia ha concesso di trasportare a Varese per l’importante occasione. Si tratta della campana della “Regia Nave Varese”, l’incrociatore corazzato Classe Garibaldi che venne varato nel 1900 e che sarà così visibile dal primo pomeriggio nella piazza. La RN Varese portava con sé la storia ed il nome della battaglia che nella seconda guerra d’indipendenza liberò il 26 maggio del 1859 il primo comune lombardo garantendo così la vittoria a Magenta. A fine giornata la campana sarà portata nella sala espositiva risorgimentale di Villa Mirabello dove rimarrà nei giorni successivi. Alle ore 17.00 terminerà la manifestazione.

***

ore 10.00

La Fanfara dei Bersaglieri con la sua corsa da Piazza Giosuè Carducci giungerà in Piazza XX Settembre dove

proseguirà il concerto passando prima in corsa attraverso la “Galleria della Partecipazione” per salutare e ringraziare i ragazzi del Liceo Artistico.

***

ore 10.15 Galleria Palazzo Trieste – Via Vittorio Veneto

Inaugurazione “Galleria della Partecipazione”

Mostra d’arte realizzata dai ragazzi delle quarte e quinte del “Liceo Artistico A.Frattini” di Varese a tema il Tricolore ed il volontariato a Varese. Ventuno quadri che verranno esposti, riprodotti per motivi di sicurezza, nella “Galleria Palazzo Trieste” in Via Vittorio Veneto. Per ringraziare i ragazzi del lavoro profuso riceveranno una pergamena a firma degli artisti Marcello Morandini, Andrea Ravo, Antonio Bandirali e Vittore Frattini. La mostra resterà disponibile fino al 30 novembre, salvo proroghe.***

ore 11.30

Basilica di San Vittore

Santa Messa, i rintocchi della campana della Regia Nave Varese suoneranno durante il rito

***

ore 15.00

Ad opera del “Liceo Musicale A.Manzoni” la “Galleria della Partecipazione” di Palazzo Trieste realizzata dal Liceo

Artistico sarà abbracciata dalle note della musica di una giovane cantante. Arte e Musica dei nostri ragazzi, uno

spettacolo che terminerà alle 16.30 o per motivi tecnici prima ove il clima non fosse favorevole.

***

ore 18.15

Salone Estense del Comune di Varese, Via Sacco, 5

”Il Tricolore e la poetica” concluderà l’intensa giornata ad opera del poeta Dino Azzalin che con il suo gruppo di lettori ci condurrà lungo testi e rime come Giosuè Carducci fece nelle nevi delle alpi, l’aprile delle valli, le fiamme dei vulcani per raccontare il nostro Tricolore per il centenario della bandiera.

***

ore 21.00 – Chiesa di Santa Maria Nascente a Bodio Lomnago

“Concerti per il Tricolore” – “Bianco”

Esegue: Ensemble 1600 – Conservatorio di Vicenza – “Venezia, nel 1600”.